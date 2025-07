Le Parlement salué pour son engagement en faveur des filles et des femmes

Le Directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) en Afrique de l’Ouest et du Centre, Sennen HOUNTON, était au cabinet de Louis VLAVONOU, président de l’Assemblée nationale ce mardi 1er juillet 2025. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une mission qu’il effectue au Bénin depuis le 30 juin dernier.

Le Directeur régional du FNUAP pour Afrique de l’Ouest et du Centre, est en mission au Bénin, dans le cadre du projet régional d’investissement dans le capital humain de la jeune fille. Sennen HOUNTON a rencontré dans ce cadre le président de l’Assemblée nationale ce mardi 1er juillet. Au cours de l’entretien avec le chef du Parlement béninois, il a plaidé pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle.

« C’est 07 pays qui sont ici au Bénin. En effet, le Bénin fait partie de ce projet régional et nous tenons le comité de pilotage de ce grand projet. Nous sommes venus donc remercier le Président de l’Assemblée nationale pour tous les appuis accordés au Bénin et dans la sous-région pour que les Etats investissent dans le capital humain de la jeune fille et des femmes », a-t-il déclaré à sa sortir d’audience.

Le Directeur régional du FNUAP et sa délégation ont exprimé leurs remerciements au président de l’Assemblée nationale pour le budget voté par la représentation nationale, un « budget social » qui, d’après lui, réserve « une bonne place pour l’investissement dans les filles et dans les femmes ».

Le plaidoyer a été également fait à l’endroit du président VLAVONOU, « champion de la cause des filles et des femmes » selon Sennen HOUNTON, de porter l’initiative lancée au niveau régional sur une feuille de route pour une accélération de la réduction de la mortalité maternelle.

Il était accompagné pour la circonstance du député Sofiath SCHANOU, coordonnatrice du Réseau des parlementaires pour la population et le développement ; Richmond TIEMOKO, Représentant Résident de l’UNFPA au Bénin ; Alain AKPADJI, Représentant Résident de l’UNFPA au Burkina-Faso et Aminatou SAR, coordonnatrice Résidente du Système des Nations-Unies (SNU) au Bénin.

F. A. A.

2 juillet 2025 par ,