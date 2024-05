LES MEMES OIGNONS

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que nos cousins Nigériens ces temps derniers, nous paraissent encore plus pagailleurs, quand on voit la masse des marcheurs hier à Gaya ville frontalière du Benin, composée d’apprentis et parents de transporteurs au chômage, et bientôt en manque de maïs, sorgho et mil béninois, et qui scandent leur soutien aux œuvres de leur Général Tchiani, dont la fermeture des frontières avec notre pays…Heureusement qu’une lueur de dénouement pointe …

Ce n’est pas parce qu’ils sont plus qu’à leur tour vendeurs de moutons à l’approche de la Tabaski qu’on peut les croire bèèèè ou que l’oignon avec lequel ils mangent leurs clichi les rende masochistes, non, nos cousins sont juste appâtés et intéressés comme nous, à l’époque, pour les marches de soutien à YAYI …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que si Tchiani envoyait un peu d’argent à Cotonou, ils s’en trouveront bien pour lui organiser une marche locale de soutien, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

16 mai 2024 par