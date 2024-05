La Chambre Consulaire Régionale fait le bilan de la mandature 2021-2024

La 25e session de l’Assemblée générale mixte de la Chambre Consulaire Régionale de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (CCR-UEMOA) s’est ouverte, ce lundi 6 mai 2024, à l’hôtel Azalai de Cotonou.

Les travaux de la 25e session de l’Assemblée générale mixte de la Chambre Consulaire Régionale de l’Union économique et monétaire ouest-africaine se déroulent du 6 au 8 mai 2024 à Cotonou. L’objectif de cette session est de dresser le bilan de la mandature 2021-2024 et de définir les orientations stratégiques pour l’avenir. Selon le président de la CCI Bénin, Arnauld Akakpo, c’est l’occasion de célébrer les succès, d’analyser les défis et de fixer des objectifs ambitieux. « Nous sommes appelés à œuvrer ensemble pour renforcer nos liens, promouvoir nos entreprises et contribuer au développement économique durable de nos pays », a affirmé le président de la CCI Bénin. Il s’est réjoui des réformes importantes conduites par le président de la CCR UEMOA, Daouda Coulibaly pour permettre à la chambre consulaire régional de de l’UEMOA de mieux conformer sa position d’institution d’intégration de référence en Afrique.

« La mandature 2021-2024 que j’ai eu l’honneur de conduire s’était engagée en mai 2021, à titre principal, d’œuvrer au renforcement de la compétitivité et la résilience du secteur productif communautaire », a confié le Président de la CCR UEMOA, Daouda Coulibaly. Il a noté au cours de sa mandature, une collaboration efficace avec les Autorités et Organes de l’Union ; une solidarité active entre les organisations membres de l’Institution et une coopération dynamique entre les entreprises de notre espace communautaire.« Ensemble, nous avons permis à la CCR-UEMOA de réaliser des avancées significatives et de consolider ses bases pour son avenir et par ricochet, celui de notre espace communautaire », a déclaré Daouda Coulibaly. Il a remercié les partenaires et tous ceux qui ont contribué à la réussite de son mandat notamment la Commission de l’UEMOA.

Dans son discours, le Commissaire Paul Koffi Koffi a salué le leadership dont a fait preuve le président de la CCR UEMOA en dépit du contexte particulièrement difficile. « Durant cette mandature 2021-2024, alors même que nos économies étaient durement éprouvées par des crises multiformes, la CCR-UEMOA a su prendre des initiatives audacieuses pour appuyer les efforts de relance, à travers des actions concrètes et innovantes comme la mise en place d’un Comité de suivi et de pilotage dédié ou encore la réflexion stratégique sur les enjeux de la ZLECAf », a relevé Paul Koffi Koffi. A l’en croire, beaucoup de défis restent à relever. « Je formule le vœu qu’à l’issue de nos travaux, nous aurons jeté ensemble les bases d’un partenariat public-privé communautaire toujours plus fécond et opérationnel avec une CCR-UEMOA plus vigoureuse, au cœur de tous les combats pour le développement », a-t-il ajouté.

Procédant à l’ouverture officielle de la session, le représentant du ministre de l’Industrie et du Commerce a mis l’accent sur les réformes du gouvernement béninois visant à améliorer le climat des affaires, renforcer l’entrepreneuriat local et promouvoir l’investissement privé. « La Chambre Consulaire Régionale constitue aujourd’hui, un modèle réussi dont l’UEMOA peut être fière. C’est la preuve que le secteur privé est dynamique et demeure le principal moteur de la création de richesses et de la promotion de l’emploi », a déclaré Eric Kader Gbian Tabé. Il a rassuré l’ensemble des États membres de l’Union de la disponibilité du gouvernement béninois à poursuivre ses efforts en matière de promotion du secteur privé communautaire. Eric Gbian Tabé est convaincu que les nouveaux membres feront preuve du même engagement dans la poursuite des objectifs de l’organisation commune et dans la promotion du commerce régional au sein de la région.

Au cours de la session, il est prévu entre autres des rencontres B2B avec le secteur privé béninois ; la visite de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé et la constitution de la nouvelle Assemblée Générale des Membres de la CCR-UEMOA de la mandature 2024-2027. Au terme des travaux, les participants vont adopter le procès-verbal et les recommandations de l’Assemblée Générale Mixte.

Akpédjé Ayosso

