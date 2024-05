Le DEC met en garde les auteurs de manœuvres de rançonnement

Le Directeur des Examens et Concours (DEC) dénonce des manœuvres de rançonnement des acteurs impliqués dans les travaux du CEP 2024.

Des membres de la commission de désignation des surveillants et correcteurs dans le cadre des travaux liés à l’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) 2024 appelleraient les acteurs au motif d’avoir contribué à leur désignation.

« Cette pratique qui donne accès facile à la corruption, est contraire aux instructions du ministre et constitue une violation du secret de délibération et risque gravement de discréditer tout le dispositif mis en place pour promouvoir l’objectivité et la transparence dans les travaux de désignation des acteurs aux travaux dans notre sous-secteurs », a mis en garde Victor Adohinzin, le Directeur des Examens et Concours (DEC) dans une note en date du 15 mai 2024.

Les auteurs de ces manœuvres s’exposent d’abord« à l’exclusion d’office de la commission et ensuite aux sanctions disciplinaires conséquentes », selon le DEC.

