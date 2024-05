Le chef Aziz Agbo Panzo met en avant le tourisme culinaire au Bénin

L’hôtel Nobila Airport a servi de cadre, vendredi 17 mai 2024, à un afterwork consacré au rôle des médias dans l’événementiel et le tourisme culinaire. C’est une initiative du promoteur culinaire Chef Aziz Agbo-Panzo.

« Comment les médias béninois peuvent-ils mieux présenter et promouvoir la cuisine locale ? », c’est la principale question qui a été au cœur des discussions entre le chef cuisinier Aziz Agbo-Panzo, les professionnels des médias spécialistes des questions d’art, les créateurs de contenus et autres acteurs.

A travers leurs écrits, émissions, reportages, les professionnels des médias sont capables d’influencer le choix des touristes et de les guider vers les meilleurs endroits pour manger et découvrir la richesse gastronomique du Bénin.

Conformément à la vision du Gouvernement, le Bénin se fait remarquer à travers la mise en place de nombreuses infrastructures pour attirer des touristes. L’objectif est d’atteindre, d’ici à l’horizon 2030, le seuil de 2 millions de touristes par an.

« Il faut que ces touristes sachent où ils peuvent aller pour bien manger et apprécier le Bénin quelle que soit la ville », a confié le promoteur culinaire. Selon Aziz Agbo-Panzo, la cuisine locale a un énorme potentiel économique qui mérite d’être valorisé et promu.

Les échanges animés par Chef Aziz Agbo-Panzo et la consultante et formatrice Amina Diagne ont permis de relever les principales actions à mener, mais aussi les défis pour mieux présenter la diversité et la richesse de la cuisine béninoise.

Les participants ont apprécié les discussions enrichissantes issues de cette rencontre. « Quand on s’intéresse aux questions de la culture, des arts et du tourisme, je pense qu’on aborde très peu le volet culinaire (…). Cette rencontre a permis d’attirer notre attention sur ce fait et va permettre de nous relancer », a confié Teddy Gandigbé, journaliste culturel. Mannequin de profession, Kévine Khaled Adamon a aussi insisté sur la nécessité de s’intéresser davantage à l’économie de l’art culinaire « Il n’y a pas cet homme aujourd’hui qui va se réveiller et ne pas manger. Il faut d’abord savoir où trouver les mets locaux. Il y a du travail à faire », a-t-il indiqué.

Chef Aziz Agbo-Panzo a exprimé son souhait de voir les journalistes et autres acteurs des médias prendre des initiatives dans ce sens.

La prochaine étape de cette rencontre consiste à créer une communauté engagée dans la promotion de la cuisine béninoise. Cela permettrait de soutenir la vision du gouvernement béninois de promouvoir le tourisme béninois dans tous ses aspects.

Akpédjé Ayosso

18 mai 2024 par