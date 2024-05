TALON et le patron de l’AFRICOM discutent des questions de sécurité

Le chef de l’Etat Patrice TALON a reçu en audience jeudi 02 mai 2024, Michael LANGLEY, le commandant en chef des Forces américaines en Afrique (AFRICOM). La sécurité dans la sous-région et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme sont les principaux sujets abordés.

« Nous avons discuté des défis et des menaces que rencontrent le Bénin et la sous-région, mais nous avons également exploré les opportunités qui existent pour pouvoir atteindre le succès dans la lutte contre ces menaces. Nous voudrions voir comment créer un environnement de sécurité qui permettrait aux populations de pouvoir s’épanouir », a déclaré le général LANGLEY à sa sortie d’audience.

L’AFRICOM est un commandement unifié chargé de coordonner toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis en Afrique. Il a été créé par le département de la Défense des États-Unis en 2007.

