Des organisations syndicales exigent la libération des travailleurs arrêtés

Plusieurs organisations syndicales ont donné de la voix après l’arrestation de travailleurs à l’occasion de la marche pacifique de la CSTB mercredi 1er mai 2024. A travers une déclaration publiée jeudi 02 mai, au lendemain de la manifestation, la CSA-Bénin, la CGTB, l’UNSTB et la COSI-Bénin ont condamné cette énième atteinte aux libertés syndicales par les gouvernants.

Pour ces organisations syndicales, « il est inadmissible que des travailleurs soient arrêtés un 1er Mai, journée dédiée à des manifestations publiques commémoratives des luttes et visant la satisfaction des revendications ».

Les 04 organisations syndicales après avoir exprimé leur soutien et leur solidarité à leurs camarades arrêtés, exigent leur libération immédiate, et sans conditions.

« Ces manœuvres destinées à intimider et étouffer les travailleurs n’mousseront guère la détermination de la classe ouvrière à continuer d’user de leur liberté pour revendiquer leurs droits », lit-on dans la déclaration.

Au cours de la marche ce mercredi 1er mai, 72 manifestants ont été arrêtés. 20 d’entre eux ont été relâchés après leur audition à la direction de la police judiciaire.

F. A. A.

2 mai 2024 par ,