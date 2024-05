Découvrez les activités réalisées à la GDIZ à l’occasion du 28 avril

La journée du 28 avril, dédiée à la sécurité et la santé au travail a été célébré à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Les facteurs de risques au travail dans le secteur industriel ont été exposés aux industriels opérant dans la zone économique spéciale.

C’est à travers un programme de sensibilisation que la Zone industrielle de Glo-Djigbé a célébré l’édition 2024 de la Journée Mondiale pour la Sécurité et la Santé au Travail. Les activités placées sous la direction de Rahkmatoulah CISSE, Manager du département HSE, a mobilisé employés, investisseurs et contractants. Le but visé selon une publication de la cellule de communication de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement, de l’exploitation, et du développement de la zone, est d’évaluer les risques et respecter les normes de sécurité.

Quelques facteurs de risque exposés à l’occasion

⁠-Risques de chutes en travaux en hauteur ;

⁠-Risques liés aux activités de levage et manutention ;

– Risques d’accidents lors du transport routier.

La séance de sensibilisation a été rehaussée par la présence de Létondji BEHETON, directeur général de la SIPI-BENIN.

Dans le cadre de cette célébration, une série de formations sur la sécurité et la santé au travail seront organisées pendant le mois de mai dans toutes les unités afin de renforcer l’engagement de la zone pour « un environnement industriel sûr et sain ».

