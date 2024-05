Les faîtières des journalistes mobilisent autour des défis environnementaux

Les professionnels des médias ont été sensibilisés à s’intéresser aux questions liées à l’environnement lors d’un atelier organisé, vendredi 03 mai 2024 à la Maison des Médias à Cotonou, à l’initiative des associations faîtières de la presse béninoise.

‘’ La presse au service de la planète : le journalisme face à la crise environnementale’’ est le thème d’une conférence-débat qui a réuni les professionnels des médias ce vendredi 03 mai 2024 à la Maison des Médias à Cotonou. C’est dans le cadre de la journée mondiale de la liberté de la presse. Des communications ont été présentées aux journalistes par une équipe de la Direction générale de l’environnement et du climat (DGEC).

Bertin Bossou, en charge de la gestion des pollutions ; Dénis Kpogodo s’occupant de la gestion des Substances appauvrissant la couche d’ozone et sa collègue en charge des grands risques ont entretenus les journalistes.

Les communications ont été suivies d’échanges et de partage d’expériences avec les experts et le journaliste spécialisé des questions de l’environnement Fulbert Adjimehossou.Le thème de cette 31è édition de la journée mondiale de la liberté de la presse vise à « encourager les médias à jouer leur rôle de renforcement de citoyenneté environnementale et également de questionner la durabilité des politiques publiques face au péril climatique ». « Cette thématique replace l’information comme étant le moteur d’une réponse globale, transfrontalière, sectorielle et locale au dérèglement climatique. En effet, le déficit d’information accentue la vulnérabilité et compromet la capacité de résilience des communautés face aux chocs climatiques », a expliqué Igor Wotto, représentant du Directeur de la Maison des Médias, à l’ouverture de l’atelier.

C’est dans cette perspective que les professionnels des médias béninois et les promoteurs d’entreprise de presse sont interpellés et appelés à se tenir en alerte, selon le représentant du Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA Bénin). « A l’heure des grandes crises environnementales, le monde a besoin de médias forts, capables de révéler les histoires les plus épiques de notre planète afin d’aider à la décision. Les gouvernants se doivent donc d’accompagner véritablement les entreprises de presse dans ce service à la planète », a ajouté Brice Ogoubiyi.

Un outil de collecte d’informations sur la liberté de presse au Bénin

L’Observatoire de la Déontologie et l’Ethique dans les Médias (ODEM), a présenté aux participants un outil de collecte d’informations sur la liberté de presse au Bénin. Une collecte d’information auprès de diverses cibles afin d’apprécier objectivement l’état actuel de la liberté de presse au Bénin, selo Vital Ahotondji, président de l’ODEM. Il s’agira de contribuer à la construction d’une presse professionnelle au Bénin en renseignant l’outil.

La conférence-débat a été organisée conjointement par la Maison des Médias, l’Observatoire de la Déontologie et l’Ethique dans les Médias (ODEM), le Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA Bénin), l’Union des Professionnels des Médias (UPMB).

M. M.

4 mai 2024 par ,