Acquisition d’équipements au profit des classes sportives

Le gouvernement béninois a autorisé, mercredi 15 mai 2024, en Conseil des ministres, la contractualisation pour l’acquisition d’équipements et de matériels sportifs au profit des classes sportives.

La mise en œuvre du projet des classes sportives se poursuit dans les collèges du Bénin. Selon le gouvernement béninois, à ce jour, 88 classes sportives sont ouvertes sur toute l’étendue du territoire national et 816 encadreurs sportifs ont été recrutés, formés puis déployés pour prendre en charge les jeunes talents.

L’ambition du gouvernement est d’étendre « le programme à 76 autres collèges pour impacter à terme, au minimum deux collèges par commune en fonction notamment de la superficie et de la disponibilité des infrastructures ».

Le gouvernement béninois se réjouit de cette initiative qui fait du Bénin, depuis 3 ans, une référence en matière de détection et de formation des jeunes talents ». « Dans les compétitions internationales mettant aux prises des équipes scolaires, le Bénin est champion en Afrique et fait bonne figure au niveau mondial », indique la même source.

Dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail de ces enfants et subséquemment leurs performances, aux fins de mieux les préparer aux compétitions de haut niveau, le Conseil a autorisé la contractualisation avec le Groupe PUMA et la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin). Ils seront chargés de fournir au profit des classes sportives, des matériels et équipements nécessaires.

Le projet de classes sportives s’inscrit dans le cadre de l’institution de la pratique des disciplines sportives en milieu scolaire. Il vise à détecter, former et faire la promotion des talents à la base.

A.A.A

15 mai 2024 par