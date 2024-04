Les Etats-Unis offrent des équipements aux Forces Armées Béninoises

Le gouvernement des Etats-Unis a fourni des équipements aux Forces Armées Béninoises, notamment quatre camions-citernes et des pièces de rechange, ainsi que des articles supplémentaires, d’une valeur de plus de 1,8 milliard de francs CFA. L’Ambassadeur des États-Unis, M. Brian Shukan, a assisté à la cérémonie en compagnie du Ministre délégué auprès du Président de la République, Chargé de la Défense Nationale, Fortunet Alain Nouatin, du Chef d’Etat-Major Général, le Général de Division Fructueux Gbaguidi, et des Chefs d’Etat-Major des différentes composantes des Forces Armées Béninoises.

L’Ambassadeur Shukan a évoqué le partenariat croissant entre les États-Unis et le Bénin et la détermination commune de soutenir le Bénin dans sa lutte contre le terrorisme : « Ces camions soutiendront les opérations de ravitaillement des Forces Armées Béninoises dans le nord du pays, leur permettant d’augmenter le rythme des opérations contre les organisations extrémistes violentes. »

L’Ambassadeur Shukan a souligné la nécessité de s’attaquer aux causes profondes de l’extrémisme violent et les efforts du gouvernement des Etats-Unis pour renforcer la cohésion sociale. Il a évoqué les investissements de 547 milliards de francs CFA du Millennium Challenge Corporation (MCC) dans l’amélioration des infrastructures au Bénin, notamment le compact régional de transport, et les 31 milliards de francs CFA de l’USAID dans la lutte contre le paludisme, l’amélioration de l’eau et de l’assainissement, et la promotion de la bonne gouvernance et de la cohésion sociale.

L’Ambassade des États-Unis a fourni des équipements et offert des formations aux Forces Armées Béninoises. Cela comprend des radios, des barrières de protection de base, des fournitures de premiers soins et d’autres matériels pour un programme de formation à la sécurité des frontières (BORSEC) en novembre 2023, d’un coût de 1,3 milliard de francs CFA.

