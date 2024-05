Smith Ahouandjinou, directeur de la jeunesse rend le tablier

Au ministère de la jeunesse, des sports, et des loisirs, Smith Ahouandjinou n’est plus à son poste de directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative. Il a déposé sa démission ce mardi 21 mai 2024.

Une démission au ministère des sports ce mardi 21 mai 2024. Le directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative. Smith Ahouandjinou a démissionné de poste pour « convenance personnelle », apprend-on de sources concordantes.

