Les boissons alcoolisées en sachet plastique interdites au Bénin

CPar arrêté en date du 17 mai 2024, le ministre de l’Industrie et du Commerce a interdit la production, l’importation, et la distribution de boissons alcoolisées en sachet plastique au Bénin.

La production, l’importation et la distribution des boissons alcoolisées conditionnées en sachet plastique sont interdites sur toute l’étendue du territoire national. C’est ce que stipule l’article 1 de l’arrêté ministériel signé de Shadiya Assouman. Sont considérées comme boissons alcoolisées, les boissons obtenues par distillation ou par fermentation tels que le vin, le cidre, la bière et toute autre boisson produite de façon artisanale ou industrielle qui contient de l’éthanol.

Selon l’article 2 de l’arrêté du ministre de l’Industrie et du Commerce, tout contrevenant aux dispositions sera puni conformément aux textes en vigueur. Les services compétents des ministères en charge du commerce, de la santé, des finances et de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de l’arrêté.

A.A.A

21 mai 2024 par ,