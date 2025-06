Les candidats au BEPC fixés le 7 juillet prochain

Les candidats à l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de juin 2025, seront fixés sur leur sort le lundi 7 juillet prochain.

Le calendrier de déroulement de l’examen du BEPC suit son cours normal. Après la phase écrite et celle de l’anonymat, place est fait à la correction des copies, en cours depuis le lundi 23 juin dernier. Afin de s’assurer du bon déroulement de cette phase sensible de l’examen, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique TOGNIFODE a effectué une descente au centre de correction du CEG Sainte Rita ce mercredi 25 juin 2025.

Au terme de cette visite et des informations qui lui sont parvenues de tous les autres centres de correction répandus à travers tout le pays, la ministre rassure : « Tout se déroule dans les normes ».

Pour le directeur des Examens et concours, Armand NATTA, le calendrier de déroulement de la session de juin 2025, de l’examen du BEPC se déroule normalement. La première délibération, a-t-il annoncé est prévue pour le lundi 7 juillet 2025.

Cette année 2025, 128.898 candidats dont 64.209 filles ont composé à l’examen du BEPC.

F. A. A.

26 juin 2025 par ,