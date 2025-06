Les NACC démarrent ce vendredi au Palais des Congrès

Le Palais des congrès accueille dès ce vendredi 27 juin 2025, la 5e édition des Nuits artistiques et culturelles de Cotonou. Ce grand rendez-vous artistique est une initiative du Ministère du tourisme, de la culture et des arts, mise en œuvre par l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC).

À partir du 27 juin, le Palais des Congrès devient le théâtre d’une nouvelle édition des soirées consacrées à la créativité et à l’expression scénique à l’occasion des NACC. Cet évènement est désormais inscrit en milieu d’année, juste après la fête de la musique, afin de permettre la mise en œuvre des initiatives privées en fin d’année.

Les NACC offrent un espace ouvert à une multitude de disciplines : théâtre, danse, humour, arts visuels. Cette cinquième édition ne dérogera pas à la règle. Elle entend au contraire aller plus loin, en révélant aussi bien des figures confirmées que de jeunes talents.

Des soirées gratuites ouvertes à tous

Les habitants de Cotonou et environs pourront assister à une programmation foisonnante. Les spectacles proposés les 27, 29 juin, 4 et 5 juillet sont conçus pour faire écho aux sensibilités diverses du public et refléter la pluralité de la scène locale.

L’évènement s’inscrit dans la volonté du gouvernement de démocratiser l’accès à la culture et de renforcer le lien entre les artistes et les communautés. Dans un contexte de redynamisation du secteur culturel béninois, les NACC s’imposent plus que jamais comme un catalyseur de talents et un miroir vivant de la scène béninoise. Une invitation à célébrer, ensemble, la beauté de l’expression artistique sous toutes ses formes.

26 juin 2025 par ,