La levée provisoire de l’embargo ne relève pas du rétropédalage (W. L. Houngbédji)

Face à la presse vendredi 17 mai 2024, le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement a apporté des clarifications sur la levée provisoire de l’embargo sur le pétrole nigérien au port de Sèmè. Le Bénin en autorisant le chargement du premier navire selon Wilfried L. Houngbédji, n’a pas fait du rétropédalage.

L’autorisation du chargement du premier navire pour l’exportation du pétrole du Niger via le port de Sèmè ne relève pas d’un rétropédalage. Le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement l’a souligné vendredi 17 mai 2024 lors d’une séance avec la presse. Pour Wilfried L. Houngbédji, il s’agit d’une « réponse appropriée du Bénin à une situation nouvelle ». Il a rappelé à l’occasion, l’ambition du chef de l’Etat qui souhaite que les relations entre le Bénin et le Niger se fassent de façon formelle.

Et pour ce qui concerne l’exportation du pétrole nigérien via le port de Sèmè, il y a une demande des autorités nigériennes, formulée à travers leur douane. Et c’est en réponse à cette demande que le Bénin a réagi. « A partir du moment où vous avez un document écrit, on sort de l’informel », a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Dans la situation relative à l’exportation du pétrole du Niger à travers le port de Sèmè, le Bénin n’a pas courbé l’échine ; et l’ambition du gouvernement selon son porte-parole, n’est pas « d’entretenir inutilement un conflit avec un voisin ». « Nous voulons être respectés comme nous respectons les autres », a souligné Wilfried L. Houngbédji.

Le premier navire qui mouillait dans les eaux du Bénin a quitté le port de Sèmè dimanche 19 mai 2024 avec un chargement de 1.000.000 barils de pétrole. L’opération effectuée par une équipe maritime de Wapco (West African Gas Pipeline) a duré moins de 48h.

Les relations de coopération entre le Bénin et le Niger, vieilles de plusieurs décennies ont pris un coup après le coup d’Etat qui a renversé le président Mohamed Bazoum. En respect aux sanctions de la CEDEAO pour le retour à l’ordre constitutionnel au Niger, le Bénin a maintenu ses frontières fermées, avant de les ouvrir après la levée des sanctions par l’organisation sous régionale. Depuis la réouverture des frontières, les nouvelles autorités nigériennes maintiennent toujours les frontières fermées côté nigérien, présumant de la présence de bases militaires françaises au Bénin.

20 mai 2024