1/ Préambule

Le dimanche 12 mai 2024, la troupe " Corélias Productions" a produit un spectacle à l’Eglise EAD d’Affacodji, à 17H00, intitulé Les Larmes d’une Reine. Un spectacle inédit et pas comme les autres...

En effet, dans cette pièce, vous ne verrez aucune référence religieuse. Dans le texte, aucune mention à Dieu ou à Jésus... Et c’est précisément cette caractéristique qui est complètement inhabituelle...

Et c’est précisément cette audace qui confère à la troupe de Corélias Productions, sa marque de fabrique : l’originalité dans la créativité ! Et pourtant, une pièce très engagée !!! Quel paradoxe, n’est-ce pas ?!

Mais, vous allez comprendre... Toutefois, avant tout, il faut vous présenter ceux qui ont porté ce spectacle...

2/ Fiche technique

Scénario : Corélias et Marie Bonnemaison

Personnages principaux :

L’inspecteur de police...................................Eliezer

Fiton, le mari de Faty....................................Babel

Agent Daniel, le gardien de prison................Samuel

Lionel ( copain de Fiton)................................Lionel

Eliezer ( copain de Fiton)...............................Armand

Amanda, la maîtresse de Fiton......................Lucresse

Ame Fleur, la meilleure copine d’Amanda..............Falokè

Faty, l’épouse de Fiton...................................Gloria

Victoire, mère de Faty, marchande de fruits...Charlie

Justine, voisine de Victoire............................Josiane

Eléna, la soeur de Faty..................................Ame Fleur

Joseph, 2e agent de police.............................Elysée

Paul, serveur à La Cabane du Pêcheur..........Modeste

Hôtesses entre chaque acte...........................Josiane et Ame Fleur

Rendre hommage aux interprètes, c’est d’abord pouvoir les reconnaître ! Et quand on lit son nom dans un Journal, c’est évidemment une fierté et un honneur... Mettez-vous à leur place !

3/ Un résumé de la pièce

Dès le premier acte, on est plongé au cœur de la problématique. Un homme est conduit sans ménagement dans une salle d’interrogatoire au Commissariat... Dès que l’inspecteur arrive, l’affrontement entre les deux hommes commence. Fiton, le suspect, qui devient de plus en plus agressif, proclame son innocence mais en vain. A la fin de l’acte, il est conduit en garde à vue, accusé de la disparition de sa femme...

Au deuxième acte - qui nous plonge en fait dans un retour en arrière dans le passé - on assiste à la rencontre " sulfureuse " de Fiton avec Amanda, celle qui va lui chavirer les sens et devenir sa maîtresse régulière. La scène se passe dans un maquis, Fiton avait rendez-vous avec ses deux copains, ils avaient soif et quand la serveuse arrive, Fiton est immédiatement plongé dans les filets de cette enjôleuse. Avec " Coller la petite " (la musique de Franko, qui a fait le tour du monde) il va lui déclarer sa flamme très explicitement...

Au troisième acte, évidemment, les relations de Fiton avec sa femme Faty sont devenues explosives. Faty sait d’où revient son mari, la nuit, en douce, ses chaussures à la main. D’abord, elle s’insurge. Elle proteste. Elle revendique son rôle d’épouse. Elle supplie. Elle crie. Elle se révolte de cette injustice. Alors, Fiton explose. Il l’empoigne, il la balaie au sol, il serre ses mains sur sa gorge, puis il la laboure de coups de pieds, en l’insultant parce qu’elle ne veut pas lui rendre sa liberté... Quand il revient vers elle, elle essaie de l’émouvoir une dernière fois en lui rappelant les merveilleux souvenirs de leur passé. Elle voudrait tellement croire que leur histoire n’est pas finie...

L’acte se termine avec la chanson de Céline Dion : « Pour que tu m’aimes encore... » - chanson que toutes les jeunes filles béninoises connaissent par cœur...

Au marché, à l’acte IV, Faty, décomposée, retrouve sa mère au marché pour vendre des fruits et gagner un peu d’argent. Sa mère, inquiète, la regarde et comprend immédiatement. « C’est lui qui t’a battue, n’est-ce pas ?! », hurle-t-elle à sa fille... Mais Faty ne peut pas avouer la vérité à sa mère. Alors, elle la rassure et lui dit que tout va bien...

Pourtant, à l’acte V, quand sa petite sœur Eléna, court affolée vers elle, parce que Faty l’a appelée au secours, elle va enfin reconnaître que maintenant, elle a peur de son mari. Elle va enfin reconnaître qu’elle a failli mourir étranglée...Encouragée et accompagnée par sa petite sœur, Faty se rend alors au commissariat pour porter plainte. Quand l’inspecteur apprend le nom de son mari, il se lève d’un bond de sa chaise et la félicite. Il l’attendait depuis des mois. Sans elle, justice ne pouvait être rendue. Et c’est là que le titre de la pièce prend tout son sens : « Madame, vous êtes une reine !!! C’est avec des femmes comme vous que nous ferons sortir notre pays du Moyen-âge ! »

Dans la dernière scène, tandis que Fiton roucoulait le parfait amour avec Amanda, à La Cabane du Pêcheur, sous la lumière des étoiles, deux policiers déboulent comme des boulets de canon, pour arrêter le coupable.

« Au nom de la loi, d’après le décret n° 2011-26 du 09 janvier 2012 nous vous arrêtons pour coups et blessures envers Madame Faty GBOYOU, votre épouse ! Vous encourez 15 ans de prison ! »

4/ Commentaire et critique

Une pièce remarquablement interprétée. Les comédiens se sont impliqués avec leur cœur, avec leurs tripes, et dans la salle, le public l’a bien compris. Personne n’a ri quand Fiton battait sa femme... Gloria, qui interprétait le rôle de Faty, pleurait réellement quand elle hurlait son désespoir. Les femmes qui étaient là, ont applaudi très fort quand ce misérable de mari, le coupable de tant de souffrances, a enfin été arrêté et conduit en prison... Et pourtant Fiton, est un personnage complexe... Il n’a pas pu avoir d’enfant avec Faty. Tous dans le quartier se moquaient de lui, le soupçonnant d’impuissance. Alors, comment ne pas le comprendre, quand - face à la pression de la société africaine qui juge tout couple infertile - il rencontre une autre femme qui le fait de nouveau rêver d’une famille ??? Un personnage complexe, finalement mi odieux, mi sympathique. ( Bravo à toi, Babel, tu as été tellement crédible ! ) C’est cela qui est intéressant au théâtre ! Ça fait réfléchir, même si on rit... [ Molière, au 17e siècle l’avait dit : faire rire, pour instruire ! ]

Mais TOUS LES COMEDIENS ont été remarquables, ce 12 mai 2024 ! Déjà, Eliezer qui perd son contrôle quand l’infâme mari soupçonné de maltraitance conjugale, ose le menacer - lui, inspecteur de police - de le poursuivre pour diffamation. Et puis, Samuel, qui joue l’agent Daniel toujours éberlué ! Lui qui ne comprend pas vraiment la gravité de la situation puisqu’il se permet de faire les yeux doux à la sœur de Faty, venue témoigner... Ah, Samuel, toi, tu sais bien faire rire le public et ça fait du bien ! Et quand tu arrêtes Fiton, avec Elysée, ton acolyte, quelle arrestation !!! Alors, là, tous les deux, vous représentez bien la loi !Quant à Lucresse, quand elle danse pour séduire celui qu’elle croit célibataire, elle est vraiment irrésistible... Quand elle raconte à Falokè, sa meilleure copine, qu’elle est certaine d’avoir rencontré l’homme de sa vie, ces deux-là, Charlie, la mère de Victoire qui s’empoigne avec Josiane, la voisine, comme elle sait défendre sa fille ! Avec Josiane, ces deux mères ont formé un beau duo ! Lionel et Armand, les amis de Fiton, comme ils ont bien su tenter de mettre Fiton en garde contre les malheurs qui le guettaient en rejetant son épouse ! Quant à Ame Fleur, elle a été une remarquable sœur pour donner à Faty tout le courage d’aller porter plainte à la police ! Quand elle arrive auprès de sa grande sœur en courant comme une folle parce qu’elle craignait le pire ! Ah, oui, elle a été crédible Ame Fleur !

Article rédigé par Marie Bonnemaison / / Docteur es Lettres / Expatriée à Cotonou depuis 2020 / Rédaction le mercredi 15 mai 2024

Enfin, Modeste, le serveur à La Cabane du Pêcheur !!!

Mais qu’il est drôle quand il se trémousse de plaisir en écoutant le duo amoureux de Fiton et Amanda sous les étoiles. Il se tortille comme s’il partageait leur bonheur ! Et qu’il est drôle quand il lâche son plateau en courant dans ses cuisines, après avoir vu les policiers débarquer !!!...

Tous les comédiens se sont particulièrement impliqués pour jouer ce spectacle. Parce qu’ils savaient que ce n’était pas un spectacle, comme les autres... Ils étaient tous mobilisés comme une armée le jour d’une grande bataille...

En outre, une pièce de théâtre qui aborde un sujet sociétal, banal en soi, hélas ! Et pourtant...

Dieu n’a jamais été appelé au secours... Dans un temple ? C’est assez inouï, non ?! Mais il faut dire que le Pasteur et son épouse sont jeunes.

Tous deux entendent au quotidien leurs fidèles. Les femmes se confient... Mais parfois, Dieu doit être aidé par la loi des hommes. Pour rendre l’espoir et le courage aux femmes qui se sentent souvent abandonnées, il faut parfois accepter d’harmoniser les voix...

« Mais, au fait, dans cette pièce de théâtre, qui s’intitule Les Larmes d’une Reine, elle est où cette reine ? C’est qui cette reine ? Aucune comédienne dans la représentation ne porte de couronne...

ELLE, vous la croisez sans doute tous les jours. Mais vous ne la voyez pas ! Et pourtant, ELLE, ou plutôt ELLES, vous ne les voyez pas !!! ELLES, elles circulent, discrètes, affichant toujours le même sourire, juste un peu tristes...Mais, ELLES, quand elles rentrent chez elles, elles pleurent, elles souffrent. Maltraitées, battues, violentées par leur mari, elles se cachent, malheureuses, honteuses, et parfois, meurent dans l’indifférence, dans l’ignorance, dans un abandon total...

ET POURTANT...

Et pourtant, elles doivent savoir ! Elles doivent savoir qu’elles ne sont pas seules, qu’on ne les oublie pas ! Contre les violences conjugales, il y a des lois au Bénin. Des lois qui protègent les femmes battues. Des lois qui punissent ceux qui les martyrisent !

Ce 12 mai 2024, au Temple d’Affacodji, elles étaient nombreuses, dans la salle, pour suivre ce spectacle, LES LARMES d’une REINE. Et elles ont applaudi quand Faty - ELLE, la Reine du spectacle - a crié « Plus jamais de femme battue !!! »

Les Larmes d’une Reine est un spectacle inédit, qui émeut, qui informe, qui rassure et surtout qui rend à la femme africaine tous ses droits. Alors, LA REINE, c’est la femme qui se cache, qui pleure, qui souffre. Mais qui ne le mérite pas !

Et la pièce de théâtre Les Larmes d’une Reine lui rend justice parce qu’elle retrouve avec ce spectacle toute sa dignité. » ( cf. La Publication sur FaceBook, Corélias Productions du 13 mai 2024 )

Alors, Chers Lecteurs, si vous avez l’occasion d’assister à une nouvelle représentation de Les Larmes d’une Reine, n’hésitez pas ! Vous ne serez pas déçus !!!

Juste une heure de votre temps pour vous "divertir " autrement...

Article rédigé par Marie Bonnemaison / / Docteur es Lettres / Expatriée à Cotonou depuis 2020 / Rédaction le mercredi 15 mai 2024

21 mai 2024 par