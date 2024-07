La nouvelle mandature de la HAAC installée

Le nouveau président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), Edouard LOKO a pris fonction ce lundi 22 juillet 2024. La cérémonie de passation de charges a été marquée par la présence des nouveaux membres et du personnel de l’institution.

Après 05 ans à la HAAC, Rémi Prosper MORETTI cède sa place à Edouard LOKO, nommé en Conseil des ministres par le chef de l’Etat. La cérémonie de passation de service entre les présidents entrant et sortant de la HAAC a lieu ce lundi 22 juillet 2024.

Le nouveau président de l’institution en charge de régulation des médias au Bénin s’est voulant rassurant à l’occasion solennelle de sa prise de fonction. Il a annoncé des grands chantiers pour la presse béninoise et pour le bien être des professionnels des médias. « Le président de la République a certainement voulu renvoyer la balle dans notre camp en choisissant un ancien vice-président de la Haac, ancien président de l’Odem et ancien président du patronat pour diriger l’institution », a fait savoir le nouveau président.

Pour ce qui concerne les dérives dans le métier, Edouard LOKO entend sanctionner. Dans le message prononcé à l’occasion, il a souligné qu’il ne tremblera pas la main pour agir. « Nous allons remettre l’église au milieu du village », a t-il signifié.

Le premier chantier sur lequel le nouveau président de la HAAC est attendu est celui de la réforme dans le secteur des médias voulue par le chef de l’Etat Patrice TALON.

F. A. A.

