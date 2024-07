La distribution des relevés de notes du Bac démarre lundi

Les candidats à l’examen du Baccalauréat session unique de juin 2024, pourront entrer en possession de leurs relevés de notes. L’opération de distribution démarre lundi 22 juillet sur toute l’étendue du territoire nationale. Voici les centres retenus.

Du lundi 22 juillet au mardi 23 juillet 2023, de 8h à 16h30 se déroulera sur toute l’étendue du territoire national, l’opération de distribution des relevés de notes de l’examen du Baccalauréat, session de juin 2024. C’est l’essentiel à retenir d’une note de la Direction de l’Office du Baccalauréat (DOB). Pour le retrait des relevés, les candidats sont invités à se munir de leurs pièces d’identité, de la convocation du Bac et du numéro du jury. Plusieurs centres ont été retenus dans les départements pour la délivrance des relevés.

Centres retenus par département

ATACORA

– Centre du CEG 1 Natitingou pour les candidats ayant composé dans les centres du département de l’Atacora.

DONGA

– Centre du CEG 1 DJOUGOU pour les candidats ayant composé dans les centres du département de la Donga.

ALIBORI

– Centre du CEG 1 Kandi pour les candidats ayant composé dans les centres du département de l’Alibori.

BORGOU

– Centre du Lycée Mathieu Bouké pour les candidats ayant composé au CEG Guema, CEG Albarika, CEG Hubert Maga, Lycée Mathieu Bouke, CEG Tchaourou, et Collège Catholique Hibiscus.

– CEG Bembèrèkè pour les candidats ayant composé au CEG1 Nikki, CEG N’dali, CEG Bembèrèkè, et Prytanée Militaire de Bembèrèkè.

COLLINES

– Centre du CEG1 Dassa-Zoumè pour les candidats ayant composé dans le département des Collines.

MONO

– Centre de Lokossa pour les candidats ayant composé au CEG Lokossa, Collège Catholique de Lokossa, et CEG Athiémé.

– Centre du CEG 1 Comé pour les candidats ayant composé au CEG1 Comé, CEG Grand-Popo, CEG Bopa, CEG Houéyogbé, et Collège Catholique de Comé.

ZOU

– Centre du Lycée Technique de Bohicon : les candidats ayant composé dans le département du Zou.

COUFFO

– CEG 1 DOGBO pour les candidats ayant composé au CEG 1 Aplahoué, CEG1 DOGBO, CEG1 Djakotomey, CEG 1 Klouékanmey et CEG Toviklin.

PLATEAU

– Centre du CEG 1 Pobè pour les candidats ayant composé dans le département du Plateau.

OUEME

– Centre du Lycée Béhanzin pour les candidats ayant composé au CEG Davié, CEG Djègan-Kpèvi, CEG DOWA, CEG1 Sèmè-Podji, CEG Agblangandan, CEG Ekpè, Lycée Toffa 1er, Lycée Béhanzin, Lycée Technique Industriel de Porto Novo, Collège Catholique Notre dame de Lourdes et CP la Rosette.

– CEG Adjohoun pour les candidats ayant composé au CEG Avrankou, CEG Adjohoun, CEG 1 Bohicon, CEG 1 Dangbo, CEG Akpro-Missérété, CEG Danto, CEG Gomè-Sota et CEG1 Adjarra.

LITTORAL

– Centre du CEG GBEGAMEY pour les candidats ayant composé dans la série A1, A2, C et D.

– Centre du Lycée Coulibaly pour les candidats ayant composé dans la série B, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3.

ATLANTIQUE

– Centre du CEG 1 Abomey Calavi pour les candidats ayant composé au CEG 1 Abomey-Calavi, CEG 2 Abomey-Calavi, CP sainte Félicité de Calavi, CP Faucon, CP Lica, Collège Catholique Sainte Thérèse de L’enfant Jésus, CEG Houètô, CEG le Plateau, CP le Pharaon, CP Saint Mathieu 1, CEG Akassato, CP le Fabien, CP Romaric, CP la grande Académie, Lycée Technique d’amitié Sino Béninoise, CEG1 Allada, CP Aimé Césaire, CEG Zè et CEG Houègbo.

– Centre du CEG NOKOUE pour les candidats ayant composé au CEG Godomey, CP Sainte Félicité de Godomey, CEG le Méridien, CP Amen, CP Saint Félix, CP la Plénitude, Collège Catholique Don Zéfirino Agostini, CEG 1 Ouidah, CEG 2 Ouidah, CEG Tokpa-Domè, CEG Tori-Agouakô, CP Michel Dubois et CEG Pahou.

NB : Le partage se fera dans ces centres uniquement lundi et mardi prochain.

20 juillet 2024 par ,