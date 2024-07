Le ministère du cadre de vie recrute pour plusieurs postes

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « CN4-RBA2 Bénin : Élaboration de la Quatrième Communication Nationale et du Deuxième Rapport Biennal Actualisé du Bénin sur les changements climatiques », le ministère du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable à travers la Direction générale de l’environnement et du climat (DGEC), recherche plusieurs profils. Il s’agit de 03 experts nationaux en vue de la constitution d’un pool d’experts pour la supervision technique des travaux d’évaluation de la vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques ; d’un expert de rang international pour fournir une assistance technique au pool d’experts nationaux ; et d’un consultant spécialiste du genre pour fournir une assistance technique à la prise en compte de la dimension genre dans les composantes dudit projet. Les candidatures selon un communiqué du ministère du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, doivent envoyées par courrier électronique à l’adresse : dgec.recrutement@gouv.bj avec copie aux adresses : wilmongazi@yahoo.fr et justicoagbo@gmail.com au plus tard respectivement le *Vendredi 26 et Mardi 30 juillet 2024 à 17H 00*.

Plus de détails via le lien ci-dessous

https://www.gouv.bj/opportunite/108/

