Le DG de GAPOB en prison

Après quelques jours de garde à vue à la Brigade économique et financière (BEF), le directeur du Groupement d’achat des pharmaciens d’officine du Bénin (GAPOB), a été présenté au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce mardi 23 juillet 2024. Il est placé sous mandat de dépôt après cette audition.

Dayane Amadou, directeur du Groupement d’achat des pharmaciens d’officine du Bénin en prison. Il est poursuivi dans une affaire d’abus de confiance et blanchiment de capitaux. Le montant en cause dans cette affaire selon nos sources, est estimé à plus de 160 millions de francs CFA.

Après audition à la CRIET ce mardi 23 juillet 2024, le procureur de la République a ordonné sa détention provisoire, en attendant le procès prévu pour le 12 août prochain.

Le DG de GAPOB avant d’être placé sous mandat de dépôt, a passé 08 jours de garde à vue dans les locaux de la BEF.

