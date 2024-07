08 nominations prononcées ce mercredi en Conseil des ministres

Le gouvernement a tenu mercredi 24 juillet 2024, la session ordinaire du Conseil des ministres. 08 cadres ont été promus à divers postes lors du conclave hebdomadaire de l’exécutif.

Liste des nominations

– A la Présidence de la République

Membres de l’Assemblée consultative du Conseil national de l’Education : Madame et messieurs

• Crescentia Aline TCHIAKPE LAWSON

• Coovi Cyriaque AHODEKON SESSOU

• Cokou Eugène EZIN

• Vincent HOUESSOU

• André Assogba SOVI-GUIDI.

– Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

• Directeur général de l’Institut national des Recherches agricoles du Bénin : Monsieur Comlan Hervé SOSSOU

– Au ministère de la Santé

• Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances : Monsieur Ouimpabo TOUMOUDAGOU

• Directeur départemental de la Santé des Collines : Monsieur Akpovi Jacques HOUNGNONVI.

