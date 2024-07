Voici les membres du bureau de la HAAC, 7è mandature

Le bureau de la 7e mandature de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) est désormais au complet. Edouard LOKO, président de l’institution sera assisté de Mohamed BARRE au poste de vice-président. Roukiatou Bio FAÏ et Basile TCHIBOZO occupent respectivement les postes de 1er et de 2e rapporteur.

Après la passation de service et la cérémonie officielle d’installation présidée par le chef de l’Etat, la nouvelle mandature de la HAAC a procédé à l’élection de son bureau. Mohamed BARRE, est élu vice-président.

Voici la composition du bureau

Président : Edouard LOKO

Vice-président : Mohamed BARRE

1er rapporteur : Roukiatou Bio FAÏ

2e rapporter : Basile TCHIBOZO

Après l’élection du bureau, le collège de conseillers va procéder très bientôt à l’élection des présidents des différentes commissions de l’institution de régulation des médias au Bénin.

F. A. A.

