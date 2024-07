TALON reçoit les lettres de créance de 08 nouveaux ambassadeurs

Le chef de l’Etat Patrice TALON a reçu ce jeudi 25 juillet 2024, au Palais de la Marina à Cotonou, les lettres de créance de 08 nouveaux ambassadeurs. L’arrivée de ces diplomates s’inscrit dans le cadre de la redynamisation des relations de coopération entre le Bénin et leurs pays.

08 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. En provenance du Japon, du Rwanda, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Hongrie, de la Namibie, du Mali, et du Burundi, ils ont présenté jeudi 25 juillet 2024, leurs lettres de créance au président de la République. Le renforcement des liens de coopération bilatérale entre le Bénin et ces pays, a été abordé lors de l’audience qui a suivi la cérémonie protocolaire de présentation de lettres de créance.

Liste des 08 nouveaux ambassadeurs

– S.E.M. Hideki UEZONO, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon près le Bénin avec résidence à Cotonou ;

– S.E. Madame Rosemary MBABAZI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Rwanda près le Bénin avec résidence à Accra (Ghana) ;

– S.E.M. Park KYONGSIG, nouvel Ambassadeur de la Corée du Sud près le Bénin avec résidence à Accra (Ghana) ;

– S.E.M. Kittisak KLOMCHIT, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Thaïlande près le Bénin avec résidence à Abuja (Nigéria) ;

– S.E.M. Lóránd ENDREFFY, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Hongrie près le Bénin avec résidence à Abuja (Nigéria) ;

– S.E. Madame Selma ASHIPALA-MUSAVYI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Namibie près le Bénin avec résidence à Accra (Ghana) ;

– S.E.M. Oumar KONATE, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Mali près le Bénin avec résidence à Accra (Ghana) ;

– S.E.M. Edouard NDUWIMANA, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burundi près le Bénin avec résidence à Abuja (Nigéria).

