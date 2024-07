Le gouvernement déclasse une rue et l’incorpore au projet

Le gouvernement a procédé mercredi 24 juillet 2024 en Conseil des ministres, au déclassement de la rue n°450 jouxtant les bureaux de la vice-présidence de la République. Celle-ci a été incorporée au Titre foncier (TF) n° 730 de la ville de Cotonou retenu pour abriter le projet de construction des bureaux de l’institution actuellement en chantier.

La rue n° 450 jouxtant les bureaux de la vice-présidence déclassée et incorporée au Titre foncier (TF) n° 730 de la ville de Cotonou. Et ce, dans le cadre des travaux de construction des bureaux de la vice-présidence de la République.

Selon le communiqué du gouvernement, le plan architectural élaboré a recommandé d’incorporer la rue n°450 jouxtant lesdits bureaux, d’une contenance d’environ 1135 mètres carrés, à la superficie actuelle du site du projet. « Il est donc procédé au déclassement de la rue concernée et à son incorporation au domaine privé de l’Etat, en l’occurrence au titre foncier numéro n° 730 de Cotonou, en conformité avec le code foncier et domanial », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le projet de construction et d’exploitation des bureaux de la vice-présidence de la République sont actuellement en cours au quartier Ahouanleko, dans le 12e arrondissement de Cotonou.

24 juillet 2024 par