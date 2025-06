Un appel à partenaires pour le pôle audiovisuel de 7 ha à Calavi

Dans le cadre de sa stratégie de développement, la Société de Productions Audiovisuelles (SOPA S.A.) lance un appel à manifestation d’intérêt en vue de la création d’un écosystème audiovisuel moderne à Calavi, sur un site de près de 7 hectares.

Mettre en place une véritable filière de création, de formation et de diffusion de contenus audiovisuels à l’échelle nationale, régionale et internationale, à l’image des modèles Madrid Content City (Espagne), la Cité du Cinéma (France) ou encore Pinewood Studios (Royaume-Uni), tout en étant adapté aux réalités et aux ambitions du Bénin et de la sous-région. Tel est l’objectif du projet de la Société de Productions Audiovisuelles (SOPA S.A.)

Le futur pôle audiovisuel sera organisé autour de trois axes principaux : la production (studios de tournage, postproduction, ateliers de costumes et décors), la formation (en partenariat avec des écoles et universités spécialisées), et les services mutualisés (hébergement, restauration, espaces de travail et de vie pour les équipes et les apprenants).

Dans cette dynamique, SOPA S.A. recherche des partenaires pour contribuer à la mise en œuvre du projet à travers trois volets : l’investissement (cofinancement ou équipements), la formation (contenus pédagogiques, expertise), et la coproduction de contenus audiovisuels (documentaires, fictions, animation, etc.).

Les entités intéressées sont invitées à soumettre leur dossier avant le 30 juin 2025 à 23h59, à l’adresse suivante : sopa.contact@presidence.bj.

Chaque proposition devra comporter une lettre de motivation, une présentation de l’organisation, ainsi qu’un dossier d’intention précisant la vision du projet, les apports envisagés et les attentes vis-à-vis de la SOPA.

Cet appel, avertit la SOPA, ne constitue pas un engagement contractuel, mais une étape préparatoire à l’identification de partenaires solides et complémentaires, en vue de la phase opérationnelle du projet, prévue pour le dernier trimestre 2025.

M. M.

L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET (AMI)

19 juin 2025 par ,