L’ONG Acting for Life forme des jeunes en maçonnerie et écoconstruction

Depuis 2022, l’ONG Acting for Life mène au Bénin avec l’appui financier de l’Agence Française de Développement (AFD), le Projet « Maçons de Demain, former et insérer dans l’écoconstruction (MADE) ». Ce projet a permis de former et de renforcer les compétences de jeunes béninois dans les métiers de l’écoconstruction.

Donner l’accès aux jeunes en situation de vulnérabilité au nord du Bénin et du Togo à des formations en maçonnerie et écoconstruction et à contribuer à leur insertion sociale et professionnelle. Tel est l’objectif du projet « Maçons de Demain, former et insérer dans l’écoconstruction (MADE) ». Il est mis en œuvre depuis 2022 par Acting for Life avec ses partenaires de l’ACAD au Bénin, de GEVAPAF au Togo. Le projet MADE est la troisième et dernière phase du Projet d’Appui aux Métiers de la Pierre et de l’Éco-construction (PAMPEC) lancé depuis 2016.

Le projet MADE accompagne 85 jeunes de 16 à 25 ans issus des régions de la Kara et des Savanes (Togo) de l’Atacora et de la Donga (Bénin), dont 20 % de jeunes filles qui bénéficient des actions de formation-insertion. 20 jeunes vulnérables, dont 30% de jeunes femmes ayant achevé leur formation aux métiers du bâtiment et de la pierre dans le cadre de projets antérieurs bénéficient également de formation de recyclage. Le projet prend en compte 153 jeunes artisans ou groupements d’artisans ; au moins deux organisations professionnelles des filières bâtiment et écoconstruction (groupements d’extracteurs et de maçons notamment) ; au moins 3 centres de formation professionnelle et les collectivités locales des zones d’intervention. C’est un véritable appui à ses jeunes situés au nord du Bénin, une zone faisant l’objet d’attaques de Groupes armées non identifiées.

Un colloque prévu pour le mercredi 25 juin 2025, au Centre Culturel de Rencontre International John Smith permettra de revenir sur les réussites majeures du programme qui s’achève en août prochain et d’ouvrir le débat sur les perspectives de la filière écoconstruction dans les pays ciblés. Ce sera en présence de professionnels du secteur, de l’ensemble des partenaires de mise en œuvre et des acteurs ayant contribué à ses réalisations. Le Projet d’Appui aux Métiers de la Pierre et de l’Éco-construction est financé par l’Agence française de développement, Air France et la Fondation AnBer.

A.A.A

19 juin 2025 par ,