Le groupe Hilton fait son entrée au Bénin pour l’ouverture de Hilton Cotonou

La République du Bénin, à travers la Société de Développement Hôtelier du Bénin (SDHB), a officiellement signé un accord de partenariat avec le groupe Hilton pour l’ouverture du Hilton Cotonou, marquant ainsi l’entrée du célèbre groupe hôtelier sur le marché béninois.

Ce projet d’envergure, dont l’ouverture est prévue pour 2028, s’inscrit dans la dynamique de transformation du secteur touristique national, sous l’impulsion des plus hautes autorités béninoises. Il témoigne également de l’attractivité croissante du Bénin auprès des investisseurs internationaux.

Un établissement aux standards internationaux

Situé sur le Boulevard de la Marina, à proximité immédiate du Palais des Congrès, des ambassades et des principaux sièges institutionnels, le Hilton Cotonou offrira une capacité de 233 chambres et suites contemporaines, ainsi qu’une gamme complète de services haut de gamme :

• Restaurant ouvert toute la journée

• Bar-terrasse signature

• Bar de piscine

• Spa et centre de bien-être

• Piscine extérieure

• Espaces modulables pour conférences et événements

Un projet structurant pour l’économie nationale

Ce partenariat stratégique devrait générer plusieurs centaines d’emplois directs et indirects, contribuant significativement à la professionnalisation du secteur hôtelier et à l’essor des services connexes. Il renforcera également la capacité du Bénin à accueillir de grands événements régionaux et internationaux, en cohérence avec son ambition de devenir un hub de l’Afrique de l’Ouest pour les affaires et le tourisme de qualité.

