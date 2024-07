Voici la moyenne du 1er au BAC 2024

Les trois meilleurs candidats au Baccalauréat, session de juin 2024 sont connus. Le candidat arrivé premier, KASSA Kouassi Épiphane établit un record avec une moyenne de 19,04 sur 20.

KASSA Kouassi Épiphane, candidat de la série C du Collège catholique Notre Dame de Lourdes de Porto-Novo, est le premier au BAC 2024 avec une moyenne de 19,04/20.

Les notes du candidat dans les matières de composition varient entre 16 et 20. Il a obtenu 20/20 en Mathématiques ; 20/20 en Physique, chimie et technologie ; 20/20 en Anglais ; 19/20 en Sciences de la vie et de la terre ; 18/20 en Histoire-Géographie ; 16 en Philosophie et 16 en Français.

KASSA Kouassi Épiphane établit ainsi un record en matière de performances à l’examen du BAC puisque le premier a obtenu une moyenne de 18,33 en 2023 ; 18,45 en 2022 et 18,66 en 2021.

SEVO Godwill Oswaldo Espoir de la série C est le 2è meilleur candidat au BAC 2024 avec une moyenne de 18,63/20. Le candidat provient du Collège Catholique de Lokossa dans le département du Mono.

Le candidat AMOUZOUN Eléono Pierre Asséyé de la série D arrive 3è avec une moyenne de 18,36/20. Il provient du Prytanée Militaire / Bembèrèkè.

M. M.

LES NOTES DU 1ER AU BAC 2024

24 juillet 2024 par