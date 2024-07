40 localités dans 8 départements seront raccordées à l’électricité

Le raccordement au réseau électrique de quarante (40) localités dans huit départements a été autorisé, mercredi 24 juillet 2024, en Conseil des ministres.

L’électricité va resplendir dans 40 localités du Bénin bientôt ! Le gouvernement a autorisé le raccordement de quarante (40) localités au réseau électriques. « Lesdites localités sont réparties à raison de onze (11) dans l’Alibori, quatre (4) dans l’Atacora, deux (2) dans l’Atlantique, sept (7) dans le Borgou, quatre (4) dans les Collines, deux (2) dans le Couffo, trois (3) dans le Mono et sept (7) dans le Zou », a indiqué le Conseil des ministres de ce 24 juillet 2024.

Selon le gouvernement, les localités concernées « ont déjà bénéficié de la construction de lignes électriques et des travaux complémentaires sont nécessaires pour les connecter au réseau existant afin de permettre aux populations d’avoir accès à l’électricité et favoriser l’alimentation de certains sites de pompage d’eau ». Pour ce faire, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec diverses entreprises expérimentées en vue de la réalisation des travaux dans les plus brefs délais.

M. M.

