TALON installe la 7e mandature de la HAAC

Le chef de l’Etat Patrice TALON a procédé à l’installation officielle des membres de la 7e mandature de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). La cérémonie d’installation a lieu à la Présidence de la République ce lundi 22 juillet 2024.

Une nouvelle équipe pour réguler les médias au Bénin. Au terme d’un long processus de désignation et d’élections, la 7e mandature de la HAAC a été officiellement installée ce lundi 22 juillet 2024, par le chef de l’Etat Patrice TALON.

Cette nouvelle mandature est composée constituée ainsi qu’il suit.

– Monsieur Edouard LOKO, Monsieur Mohamed BARRÉ et Madame Roukiatou Bio FAÏ, tous désignés par le Président de la République ;

– Messieurs Tossou Marcellin AHONOUKOUN, Ahokanou Fernand GBAGUIDI et N’tcha Gérard N’DAH pour le compte de l’Assemblée nationale ;

– et Messieurs Armand Godonou HOUNSOU, Basile TCHIBOZO et Lionel GBÈGONNOUDÉ pour le compte des professionnels des médias.

La nouvelle équipe de la HAAC est présidée par Edouard LOKO pour un mandat de 5 ans.

La cérémonie d’installation officielle a été précédée dans la matinée par la passation de charges entre Rémi Prosper MORETTI, et Edouard LOKO, respectivement présidents sortant et entrant de la HAAC.

22 juillet 2024