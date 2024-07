Des garde-corps pour protéger Bio Guera au carrefour Erevan

Implanté au départ devant l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, le monument Bio Guera trône désormais sur le carrefour du centre commercial Erevan. Il a été dévoilé au public ce samedi 20 juillet 2024. Le site du monument a besoin d’ouvrages de protection contre les accidents et autres risques.

Un nouvel emplacement pour le monument Bio Guera, inauguré le 30 juillet 2022 par le chef de l’Etat Patrice Talon. La statue réalisée au départ devant le parking de l’aéroport de Cotonou, a été déplacé le 25 mars 2024, pour siéger au rond-point Erevan. Là, le monument s’impose et fascine le regard des passagers venant des voies qui convergent à ce rond-point.

Cependant, l’ouvrage dévoilé au public ce samedi semble être exposé à des risques de dégradation faute d’ouvrages de protection du site. Il n’est pas protégé contre les dérapages de véhicules et autres engins lourds. Sans garde-corps et autres balises de virages, le site est exposé à des accidents qui pourraient endommager le monument et même conduire à sa destruction prématurée.

La statue Bio Guera de Cotonou se dresse sur 10 mètres de hauteur et pèse 13 tonnes. Elle est revêtue de fonte, avec une structure en acier qui repose sur un massif béton armé.

Il fait partie des attraits touristiques et des monuments les plus visités de la capitale économique du Bénin.

21 juillet 2024 par ,