Le nouveau siège de Moov Africa inauguré à Parakou

L’opérateur GSM, Moov Africa a un nouveau siège dans la ville de Parakou, département du Borgou. La cérémonie d’inauguration a lieu ce mardi 30 avril 2024 en présence du maire, des autorités à divers niveaux, sages et têtes couronnées de la cité des Kobourou.

Un nouveau siège flambant neuf pour l’opérateur mobile Moov Africa dans la ville de Parakou. Le bâtiment mis en service mardi 30 avril 2024, est logé au quartier Tranza, dans le 3e arrondissement de la cité des Kobourou, à quelques mètres de l’ancien siège.

Jean-Christophe Bobda, directeur de Moov Money, a rappelé les raisons du choix de ce site. A l’en croire, Parakou est la première ville dans le Nord-Bénin entièrement couverte par la 4G. La ville a bénéficié en 2023, d’importants investissements dans les zones rurales et frontalières réalisés par Moov Africa. Le réseau de téléphonie mobile a récemment célébré ses 06 millions d’abonnés, et la cité des Kobourou selon le directeur, a fortement contribué à ce résultat. Il n’a pas occulté le passage du “Tour du Bénin” par la ville, et qui consiste d’après lui, un facteur déterminant. « Tous ces investissements réalisés dans la région visent le bien-être de la population, des consommateurs et le développement de la région. Il était donc nécessaire d’élever le niveau du cadre accueillant ces consommateurs pour répondre aux différents investissements », a expliqué le directeur général de Moov Money.

Le maire de la ville de Parakou, Inoussa Chabi Zimé, a salué à l’occasion, l’impact positif des actions de Moov Africa sur la communauté de Parakou. Il a également félicité les responsables du réseau GSM, pour cette réalisation destinée à améliorer l’environnement de travail des agents. Selon l’autorité municipale, l’attention particulière que Moov Africa porte à la ville, est une opportunité que les acteurs économiques locaux peuvent saisir.

La coupure de ruban et la visite des locaux du nouveau bâtiment ont été les temps forts de la cérémonie d’inauguration.

F. A. A.

1er mai 2024 par ,