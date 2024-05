Danses, humour, littérature, musique à l’Institut français du Bénin

Au cours d’une séance d’échanges animée par la directrice déléguée Fabienne Bidou, mardi 30 avril 2024, les activités phares de l’Institut français du Bénin, pour le compte du mois de mai ont été présentées aux professionnels des médias en présence de certains artistes.

Le mois de mai débute avec la danse "Kalakuta Republik" le vendredi 03 mai 2024, à l’Institut français du Bénin. Il s’agit d’une chorégraphie du danseur belgo-burkinabé, Serge Aimé Coulibaly. Il sera question de faire converger création artistique et manifeste politique. Il y aura sur scène une quinzaine de danseurs. Une série de chorégraphies dont Gbé Miton est programmée pour le samedi 4 mai. « Gbé Miton, c’est la voix des sans voix. C’est une pièce qui questionne les faits sociaux, culturels, économiques et même politiques auxquels font face les danseurs professionnels béninois. On question particulièrement la place de la femme dans le domaine artistique et culturel », a expliqué la danseuse professionnelle Carmelita Siwa. Les danseurs à travers des gestuelles structurées vont s’exprimer, se défier, s’interroger et se dévoiler. « C’est une pièce remplie d’émotions, d’énergie et de techniques », a-t-elle ajouté.

La conversation littéraire de ce mois, c’est avec la Professeure certifiée de Lettres, Anna Baï Dangnivo. Avec des écrits qui touchent le jeune public, Anna Baï Dangnivo conscientise la jeune génération sur les principes éthiques et moraux sur lesquels reposent la société. Au cours de cette rencontre littéraire le 14 mai, il sera question de passer en revue son univers de création littéraire et surtout ses coups de cœur en matière de littérature jeune public.

Le mois de mai à l’Institut Français du Bénin, ce sera aussi de l’humour, avec Pacheco et Kromozom. Les deux humoristes offriront au public un moment de fou rire intense. En première partie, Sam du Barça, lauréat du concours porté par Kromozom et dont la finale a eu lieu en février dernier.

L’exposition du mois de mai 2024 est intitulée "Présence d’esprits" de Louis Oké Agbo, artiste visuel et photographe. C’est l’un des plus éminents photographes d’art contemporain travaillant actuellement au Bénin, Afrique de l’Ouest. L’exposition est prévue du 11 mai au 08 juin 2024 à l’Institut français du Bénin.

L’un des événements phares du mois de mai à l’Institut français du Bénin, c’est le concert avec les artistes Kiri Kanta et Les Teriba. Connu pour son style musical propre et original, Kiri Kanta plongera les amoureux de la musique dans les belles mélodies du sud du Bénin. Elle aura à ses côtés, Les Teriba. Selon Tatiana Ahissou du groupe Les Teriba, le spectacle sera le fruit d’une résidence de création. « On ne verra pas l’âge des artistes qui seront sur scène, mais juste de la musique, du bon et du beau. (…) notre allons rester connectés à notre culture, à notre identité. Nous vous invitons à venir rester en communion d’esprit le 11 mai prochain à l’Institut français de Cotonou à partir de 20 heures 30 », a exhorté Tatiana Ahissou.

Les activités du mois de mai seront aussi consacrées à la restitution d’un atelier de création rap sous la paillote de l’Institut français du Bénin. Elle aura lieu, le vendredi 31 mai, après une table ronde sur le ‘’droit d’auteur : un système vertueux à construire pour la rémunération des artistes en Afrique’’.

Akpédjé Ayosso

1er mai 2024 par ,