Le Commandant de l’AFRICOM au Bénin pour Renforcer la Coopération Bilatérale en Matière de Sécurité

Le Général Michael Langley du Corps des Marines des États-Unis, Commandant du Commandement des États-Unis pour l’Afrique, et le Sergent-Major Michael Woods du Corps des Marines des États-Unis, Chef Supérieur du Commandement, ont visité le Bénin du 1er au 3 mai 2024, à l’occasion de son premier voyage au Bénin depuis sa prise de commandement.

Cette première visite historique marque une étape importante dans les relations bilatérales entre les deux nations, soulignant leur engagement commun à renforcer les institutions démocratiques, à respecter les droits de l’homme et à favoriser la prospérité du peuple béninois.

L’Ambassadeur des États-Unis au Bénin, Brian Shukan, a souhaité la bienvenue au Général Langley à l’occasion de sa première visite à Cotonou dans le cadre de ses fonctions actuelles. Il a déclaré : « La visite du Général Langley souligne notre partenariat diversifié et en expansion pour soutenir le peuple béninois grâce à nos efforts conjoints pour se défendre contre l’extrémisme violent et promouvoir le développement économique. »

Le Général Langley a engagé un dialogue constructif avec les hauts responsables civils et militaires du Bénin, notamment le Président du Bénin, Patrice Talon, et le Chef d’Etat-Major des Forces Armées Béninoises, le Général de Division Fructueux Gbaguidi, en soulignant l’importance de la collaboration pour relever les défis communs en matière de sécurité et faire progresser les intérêts mutuels. « Le Bénin occupe une position stratégique en Afrique de l’Ouest, et notre partenariat avec les forces de défense béninoises est essentiel pour lutter contre l’extrémisme violent et promouvoir la stabilité dans la région. Cette visite a renforcé notre engagement à travailler avec nos homologues béninois pour consolider la coopération en matière de sécurité et faire face aux menaces émergentes. »

Le partenariat entre les États-Unis et le Bénin s’étend sur plus de six décennies, depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1960. Les États-Unis continuent de soutenir fermement les efforts du Bénin pour promouvoir la démocratie, renforcer la sécurité et assurer la prospérité de ses citoyens.

Le Général Langley a ajouté : « Les États-Unis apprécient leur relation de longue date avec le Bénin, qui est ancrée dans des valeurs démocratiques communes et un engagement en faveur de la sécurité régionale. Nous sommes fiers de soutenir le Bénin dans ses efforts pour renforcer les institutions démocratiques, promouvoir le développement économique et contribuer au bien-être de son peuple".

Cette visite célèbre également la dixième année de partenariat entre l’armée béninoise et la Garde Nationale du Dakota du Nord. Ce partenariat durable a facilité les échanges d’expertise, de formation et de ressources, améliorant ainsi l’interopérabilité et le renforcement des capacités. Grâce à des exercices conjoints et à des échanges culturels, le programme a renforcé les liens entre le Dakota du Nord et le Bénin, ce qui a permis de consolider un partenariat plus étendu entre les États-Unis et le Bénin et de contribuer à la stabilité régionale.

Par le biais d’une assistance à la professionnalisation et au renforcement des capacités, les États-Unis continuent de soutenir le développement des forces militaires et de sécurité du Bénin, en mettant l’accent sur l’amélioration de la sécurité nationale et régionale. Cette approche collaborative souligne l’engagement commun à promouvoir la paix et la stabilité en Afrique de l’Ouest.

Le Commandement des États-Unis pour l’Afrique, basé à Stuttgart en Allemagne, est l’un des onze commandements militaires à envergure régionale du Département américain de la Défense. Sa mission englobe la gestion et le contrôle des forces militaires en temps de paix et en temps de guerre, utilisant une approche intégrée diplomatie, développement et défense pour réduire les conflits et l’extrémisme en Afrique.

