Il y a 39 ans, les premières contestations contre le régime révolutionnaire

6 mai 1985 - 6 mai 2021. Il y a 39 ans que les étudiants de l’ex Université Nationale du Bénin (UNB) déclenchaient un mouvement de grève contre le régime du Parti de la révolution populaire du Bénin (PRPB) de Mathieu Kérékou.

Cette grève des étudiants a été déterminant dans le processus qui a conduit au Renouveau démocratique que le Bénin a connu à partir de 1990 avec la Conférence nationale des forces vives de la Nation.

Le mouvement a été mené par Séraphin Agbahoungbata, Sodji Thomas, Thérèse Waounwa, les frères Luc et Julien Togbadja et autres.

Léonard Wantchekon, Léonard Kedote, Basilien Biaou et Aboubakar Baparape figurent parmi les leaders de ce mouvement politique.

Ces étudiants contestataires étaient qualifiés de groupuscule d’étudiants anarcho-gauchiste par le régime militaro-marxiste.

Plusieurs parmi ces combattants de la liberté ont été arrêtés, emprisonnés, torturés et d’autres abattus. Les plus chanceux menaient la lutte dans la clandestinité ou en exil.

Mais cela n’a pas émoussé l’ardeur des meneurs qui avec le soutien des syndicats des travailleurs et des populations ont pu contraindre le régime dictatorial à convoquer le conférence nationale des forces vives de la Nation en février 1990.

Le régime démocratique dont jouit le peuple béninois depuis 1990 est le fruit de la lutte menée, même au prix de leur vie, par des jeunes étudiants de l’époque contre un régime totalitaire.

