L’armée recrute des jeunes musiciens

L’inscription est ouverte du lundi 06 mai au vendredi 10 mai 2024 dans les camps militaires sur tout le territoire national pour le recrutement militaire de jeunes au profit des musiciens. (Condition, dossier de candidature et phases du recrutement).

Le Chef d’Etat-major général des Forces Armées Béninoises, Fructueux Gbaguidi a informé les jeunes gens qu’il sera organisé un recrutement au profit des musiciens dans le cadre de la poursuite du concours de recrutement militaire spécial sur titre.

Les jeunes gens désirant prendre part à ce recrutement sont invités à s’inscrire dans les camps militaires, sur l’ensemble du territoire national, du lundi 06 mai au vendredi 10 mai 2024.

Le processus de recrutement se déroulera en trois phases à savoir la phase sportive, la phase pratique et la visite médicale d’aptitude.

Le recrutement est ouvert aux jeunes dont l’âge est compris entre 18 ans au moins et 30 ans au plus. Le postulant ne doit pas être un agent de l’Etat, ni un ancien militaire radié ; avoir une bonne constitution physique et être apte à prendre part aux épreuves sportives.

Le dossier de candidature comprend : une (01) copie de l’acte de naissance ou du jugement supplétif ; une (01) photo complète de l’intéressé ; le ou les copies des diplômes ou certificats s’il y a lieu ; un (01) certificat médical d’aptitude physique délivré par un médecin militaire ou le médecin-Chef responsable du centre de santé de la commune ou de l’hôpital de référence de la zone ; un (01) certificat ou attestation de position militaire à prendre dans les centres d’inscription.

Il faut préciser que lors de première phase (sport), les candidats seront soumis à une épreuve de course sélective de six (06) kilomètres pour les filles et huit (08) kilomètres pour les garçons.

La phase pratique consiste à évaluer le savoir-faire en musique des admissibles à l’issue de la phase sportive.

Les candidats retenus à l’issue de l’épreuve pratique subiront une visite médicale d’aptitude.

Selon un communiqué du Chef d’Etat-major général des Forces Armées Béninoises en date du 30 avril 2024, « les centres et les dates de déroulement des phases dudit concours de recrutement seront précisés ultérieurement ».

M. M.

