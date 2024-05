La Sirat lance les travaux d’asphaltage de 44,39 km de route à Abomey-Calavi

Les travaux de la phase2 du projet asphaltage seront officiellement lancés ce jeudi 02 mai 2024, dans la salle de conférence de la mairie. Cette seconde phase du projet d’aménagement de voiries urbaines prend en compte un linéaire de 44,39 Km.

La phase2 du projet asphaltage officiellement lancée ce jeudi 02 mai 2024 à Abomey-Calavi. Pour cette seconde phase, il est prévu l’aménagement de 44,39km de voiries et ouvrages d’assainissement ; la plantation d’environs 6000 arbres d’alignements plantés le long des rues aménagées et des délaissés sont aménagés ; et le pose d’environ 3000 lampadaires solaires garantie sur une période 10 ans par l’operateur.

Le coût prévisionnel des travaux est de 75 240 921 843 francs CFA TTC, entièrement financé par le Budget national. Le délai d’exécution des travaux est de 30 mois.

Liste des rues à asphalter

LOT 10B1

– 100-1 Pavée Parana-Carrefour Séminaire-Carrefour Aîtchédji-Carrefour Satellite -Carrefour Zoundja - Croisement suite voie Kérékou y compris ses bretelles ;

– 100-3 RNIE 2 (Témoin de Jéhovah) - Domaine du Génie militaire ;

– 200-7 Carrefour satelitte - Cité administrative y compris ses bretelles ;

– 300-1 EPP Amagasa - Carrefour Séminaire ;

– 300-12 bis Rue 300-12 - Hopital St Augustin ;

– 300-16 bis Bretelle Clôture Temoins Jehovah - Rue 300-16 ;

– 300-17bis Bretelle 2 bis ;

– 300-22 Voirie Cité CNSS ;

– 300-25 Ceinture du Cimetière PK14 ;

– 300-30 Carrefour IITA - Carrefour Tankpè (Réhabilitation) ;

– 300-31 Carrefour Togoudo - Allègléta (Réhabilitation) ;

– 300-35 Bretelle 100-1Y.

LOT 10B2 :

– 300 - 28 : Voie pavée Versailles - Voie pavée Privilège ;

– 300 - 29 : Carrefour Arconville - Pavé ICC ;

– Remplacement/ remise en etat de Grilles avaloirs, tampons de regards et dalettes de caniveaux (48 rues).

Pour la première phase, la commune d’Abomey-Calavi a bénéficié de 31 km de voiries.

