La CCI Bénin lance le 4e Programme d’accompagnement des MPME

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a lancé, jeudi 02 mai 2024, la 4e édition du programme d’accompagnement des MPME à l’accès au marché.

Les inscriptions pour le programme d’accompagnement des MPME à l’accès au marché ont débuté ce jeudi. La CCI Bénin a lancé cette 4e édition, en partenariat avec l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM), l’Agence Béninoise de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) et l’Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed).

A travers ce programme, la CCI Bénin accompagne les micros, petites et moyennes entreprises pour l’obtention de l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) d’un produit agroalimentaire, de l’Autorisation de Commercialisation (AC) d’un produit cosmétique, complément alimentaire ou paramédical et du certificat de conformité de produit. L’inscription en ligne sur le site de la CCI Bénin se poursuit jusqu’au 03 juin 2024.

A.A.A

