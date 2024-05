Le patron de l’Africom échange avec le Général Fructueux Gbaguidi

Le Général Fructueux Gbaguidi, Chef d’état-major des Forces armées béninoises a échangé, jeudi 2 mai 2024, avec le Chef du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (United States Africa Command ou Africom), le Général Michael Langley, en visite officielle à Cotonou.

Tête-à-tête entre le Général Fructueux Gbaguidi, Chef d’état-major des Forces armées béninoises et le Chef du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (United States Africa Command ou Africom), le Général Michael Langley. Ils ont échangé sur les questions liées à la sécurité en Afrique et au Bénin en particulier. La visite officielle du Général Michael Langley au Bénin s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les Etats-Unis et le Bénin dans la lutte contre le terrorisme.

Le Commandement des États-Unis pour l’Afrique est un commandement unifié pour l’Afrique créé par le département de la Défense des États-Unis en 2007 et entré en fonction en 2008. Il coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur le continent.

A.A.A

3 mai 2024 par ,