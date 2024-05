Romaric Boco bénéficie d’une liberté provisoire sous caution

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a accordé, lundi 6 mai 2024, la liberté provisoire sous caution au jeune acteur politique, Romaric Boco.

2 millions de FCFA, c’est le montant de la caution fixé par la CRIET pour la liberté provisoire de Romaric Boco. Le jeune acteur politique et membre du Bloc Républicain s’est retrouvé en prison pour harcèlement par le biais d’une communication électronique contre le ministre José Didier Tonato. A sa première audience, le prévenu a reconnu avoir envoyé des messages via Whatsapp au ministre sur des irrégularités liées à l’expropriation des terres à Togbin. Il a plaidé coupable et a ensuite présenté ses excuses au ministre José Tonato.

Les avocats de Romaric Boco ont plaidé pour une remise en liberté provisoire afin de lui permettre de se rendre à l’étranger pour des soins sanitaires. Le ministère public avait demandé au juge d’ordonner sa mise en liberté provisoire contre une caution de 5 millions de FCFA.

A.A.A

6 mai 2024 par