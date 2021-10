Une moyenne de 15mn pour sortir un conteneur

Le Directeur général de la société BENIN CONTROL, Gwendal Euzen, était sur l’émission le Club de L’Economiste ce jeudi 14 octobre 2021. Au cours de l’entretien avec les journalistes sur cette plateforme d’échanges et de communication, le DG a exposé les nombreuses réformes opérées au Port autonome de Cotonou (PAC), et les avantages du Programme de vérification des importations que pilote la société qu’il dirige.

BENIN CONTROL est une société qui a pour mission de faciliter les formalités d’enlèvement des marchandises importées au cordon douanier ; de lutter contre la fraude douanière et l’insécurité ; d’améliorer les recettes douanières ; et de renforcer les capacités techniques de la douane, et le transfert des compétences. Pour atteindre ses objectifs, la société selon le directeur général a mis en place plusieurs services dont celui d’évaluation et de classification des marchandises. Ce service selon Gwendal Euzen, vise à mettre tous les importateurs sur un même pied d’égalité (faire en sorte que la marchandise déclarée soit conforme au contenu du conteneur).

La société BENIN CONTROL selon le directeur assiste la douane en mettant en place la « valeur transactionnelle » (le prix payé ou à payer et reconnu par l’organisation mondiale des douanes, et auquel tous les pays de la planète ont adhéré).

« Les marchandises sont classifiées selon les codes de la CEDEAO et le niveau de taxation des marchandises est exactement le même dans toute la communauté économique », a-t-il rassuré. Gwendal Euzen a par ailleurs évoqué les services de scanning de conteneurs ; le service de ciblage, et le service de suivi électronique des marchandises de transit au Bénin. Ce service permet d’éviter les déversements frauduleux et favorise le suivi des véhicules jusqu’à la frontière de destination.

Le système de certification des poids des marchandises débarquées en vrac au port de Cotonou permet à la société de s’assurer que « toutes quantités déclarées sont bien déclarées » ; un logiciel est également mis en place pour suivre les marchandises en entrepôt, et de gérer la comptabilité. Tous ces services présentent d’énormes avantages pour le Port autonome de Cotonou.

Les avantages des services de BENIN CONTROL pour le PAC

Selon le directeur général, les avantages de la société sont multiples et à différents niveaux. Le premier souligne-t-il est pour les usagers. A l’en croire, le scanner offre en temps réel, une image du contenu. Et s’il diffère de ce qui est déclaré, le conteneur est mis dans le circuit de contrôle. Contrairement au passé, « le temps moyen d’un conteneur sur le scanner de l’entrée à la sortie est de 14 mn s’il n’y a aucun reproche », a confié le DG de BENIN CONTROL.

L’autre avantage selon lui, est le système de géolocalisation en temps réel qui permet de s’assurer que les marchandises de transit au Bénin vers les pays de l’hinterland sont bien convoyées. Pour ces marchandises, on met une balise GPS qui rapporte en temps réel leurs « comportements sur le corridor » (arrêt, changement d’itinéraire, tentative d’enlèvement de la balise, etc).

Selon Gwendal Euzen, de concert avec la douane, les zones où les camions peuvent s’arrêter sont définies, et les différentes alertes sont suivies par une cellule composée des agents de BENIN CONTROL de la douane béninoise. Cette cellule rassure-t-il, fonctionne 24h/24 ; et les agents appellent l’usager et le service d’intervention rapide de la douane de la zone concernée.

Bilan de la période 2020-2021

Se prononçant sur le bilan de la période 2020-2021, le directeur général de BENIN CONTROL a rappelé la fermeture des frontières nigérianes, la crise de Covid-19, et le coût du Naira « extrêmement faible ». Pour lui, « une monnaie faible aide à la consommation locale et à l’exportation mais ralentit fortement l’importation ».

Selon Gwendal Euzen, ce fut une période « extrêmement difficile », mais elle a été traversée « de manière extrêmement positive et extrêmement rassurante ». Tous les secteurs d’activité ont été impactés mais les réformes au Bénin ont permis de ne pas chuter alors que beaucoup de pays en Afrique comme ailleurs « sont par terre ». « Le Bénin a eu une économie saine et forte », résultat des nombreuses réformes, a-t-il félicité avant de souligner que le pays qui a trouvé « la bonne voie pour être beaucoup moins dépendant de ses causes exogènes et de leurs impacts ».

Au niveau de BENIN CONTROL, l’essentiel selon Gwendal Euzen est de dématérialiser les procédures. Etant donné que les procédures sont dématérialisées, les interactions sont limitées entre les personnes. Ce qui a permis à la société d’être « très peu » impactée par la crise de Covid-19. Le but des réformes rappelle-t-il, étant de limiter les échanges. Ainsi, plusieurs services sont délivrés en même temps avec les mêmes indicateurs de performances et les mêmes résultats, a soutenu le directeur général.

