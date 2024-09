UBA : La marque à plus de 7 décennies d’influence mondiale

Depuis 75 ans, UBA est passée d’une graine de moutarde à une puissance mondiale florissante, créant une forte empreinte dans 24 sites mondiaux tout en suscitant le succès. Dans le cadre des activités marquant son 75e anniversaire de prestation de services d’excellence et d’impact mondial, la banque mondiale de l’Afrique, United Bank for Africa (UBA) Plc, lève un coin de voile sur son parcours en plus de 7 décennies.

Une capsule temporelle dévoilée au personnel et aux hommes des médias… La capsule temporelle de UBA en effet rassemble des objets ou des informations des 75 dernières années qui seront préservés pour que les générations futures puissent découvrir et en apprendre davantage sur l’histoire de l’institution financière mondiale, qui est passée d’un petit bureau à Lagos, au Nigeria, à un géant financier avec des tentacules dans 20 pays africains ainsi que dans quatre capitales financières clés du monde - Londres, Paris, New York et Dubaï.

S’exprimant à cette occasion, M. Oliver Alawuba, Directeur général du roupe UBA a déclaré qu’il a fallu du temps de poser les bases des 25 et 75 prochaines années en énumérant les objectifs de la banque dans sa quête de faire connaître l’Afrique au monde entier. « C’est un voyage dans nos souvenirs, qui montre tout ce que nous avons accompli et comment nous en sommes arrivés là » a-t-il indiqué.

Des chiffres et des ambitions pour le futur

Sur ce qu’il prévoit pour les prochaines décennies pour la banque, M. Alawuba a déclaré : « Nous sommes motivés par l’innovation au sein de UBA, et ce que nous avons réalisé aujourd’hui est minime par rapport à ce que nous prévoyons de réaliser lorsque UBA aura 100 ou 150 ans. Aujourd’hui, UBA est présente dans 24 pays, et dans les 25 prochaines années, nous verrons UBA dans 100 pays. Notre base de revenus actuelle, qui s’élève à 20 milliards de dollars, nous espérons passer à plus de 20 milliards de dollars dans les 25 prochaines années, et à ce moment-là, nous espérons également être l’une des 10 premières banques au monde, car nous savons que l’avenir du monde est l’Afrique, et que l’avenir de l’Afrique est UBA.

Il a ajouté que la banque continuerait à se concentrer sur les hommes et ses clients pour s’assurer qu’elle adapte chacune de ses activités, produits et services afin de répondre aux besoins croissants de sa riche clientèle située dans le monde entier.

United Bank for Africa, est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec plus de 26 000 employés à l’échelle du groupe et au service de plus de 45 millions de clients dans le monde. Opérant dans une vingtaine de pays africains et au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux clients particuliers, commerciaux et institutionnels, une inclusion financière de premier plan et la mise en œuvre de technologies de pointe.

30 septembre 2024 par