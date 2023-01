Sgi Africabourse mobilise 2 milliards FCFA pour le Groupe Veto Services

La Sgi Africabourse a mobilisé 2 milliards de FCFA sur le marché monétaire sous régional pour le Groupe Veto Services (GVS-S.A.). Ces fonds représentent la première tranche du troisième programme d’émission de billets de trésorerie du GVS-S.A d’un montant total de 4 milliards de FCFA.

Un montant total de 2 milliards de FCFA a été mobilisé durant la période du 15 au 26 décembre 2022, soit 800 titres de valeur nominale 5 millions de FCFA, de maturité 24 mois avec un taux d’intérêt de 6,5% brut par an. Il s’agit de la première tranche du troisième programme d’émission de billets de trésorerie d’un montant global de 4 milliards de FCFA du GVS-S.A Selon le communiqué de presse de la Sgi Africabourse, cette 5e émission est la première que la société réalise à un taux d’intérêt de 6,5% brut, le plus bas qu’elle ait obtenu ces dernières années (passant de 7,5% à 6,5%). Ce, grâce à la confiance qu’elle inspire aux investisseurs mais aussi à l’expertise de la Sgi Africabourse. C’est aussi la première émission de GVS basée sur un accord de classement de la BCEAO.

Le Groupe Veto Services va injecter ces ressources dans ses activités pour financer ses besoins de financement à court terme. A travers le succès de cette opération, la Sgi Africabourse confirme sa « position d’interlocutrice privilégiée des entreprises du Bénin, pour l’accompagnement et la mobilisation de ressources financières aux meilleures conditions du marché ». L’opération a été agréée par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) sous le numéro d’identification : B301051B3 BT 6,50% 12-2022.

A propos de GVS – SA

Société Anonyme au capital de 512,42 millions de francs CFA, le Groupe Véto Services exerce dans les domaines de l’importation et la distribution de médicaments vétérinaires et d’intrants zootechniques, de la production d’aliments pour animaux, ainsi que de la transformation et du stockage des produits d’origine animale et végétale en République du Bénin. Bénéficiant d’une bonne santé financière, GVS SA dispose au 31 décembre 2021 d’un total bilan de 10,21 milliards de FCFA et de fonds propres d’une valeur de 3,81 milliards de FCFA, contre 3,32 milliards en 2019. Toujours pour le compte de l’année 2021, GVS a réalisé un chiffre d’affaires de 15,76 milliards de FCFA, pour un résultat net de 669 millions de FCFA en progression annuelle de 35,25 %. Pour son Directeur Général, M. Rémi Cossi CODJIA, les perspectives sont très prometteuses. La tendance devrait également se maintenir les années à venir.

A propos de Africabourse

La Sgi Africabourse S.A est une Société de Gestion et d’Intermédiation(SGI) (société de bourse) au capital de 1 000 000 000 FCFA spécialisée dans les services d’investissement et d’ingénierie, à travers le courtage, le placement, l’arrangement des opérations de levée de fonds sur le marché des capitaux de l’UEMOA. Elle est présente en Cote d’Ivoire, au Togo et au bénin. Elle est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers(AMF) de l’UEMOA sous le N° SGI021/2005 et gère actuellement plus de 250 milliards d’actifs. AFRICABOURSE est avec trois 03 autres sociétés (FINANCIA ; AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT et OMNIUM DE GESTION ET D’INFORMATIQUE), filiale de la holding FINANCIA GROUP au capital de FCFA 2.007.660.000.

11 janvier 2023 par