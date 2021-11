Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, a achevé le mardi 02 novembre 2021 sa visite de travail au Bénin. Ousmane Diagana a accordé à cet effet une interview exclusive au quotidien L’économiste où il a annoncé une série de projets à présenter au Conseil d’administration de la Banque mondiale en vue d’appuyer le développement du Bénin à hauteur de 700 millions de dollar US.

Bidossessi WANOU

La visite de travail de trois jours du Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale au Bénin ne sera pas sans impact. Dans une interview exclusive accordée au quotidien L’économiste du Bénin, Ousmane Diagana après avoir apprécié et salué la dynamique de développement en cours au Bénin a annoncé l’accompagnement de la Banque mondiale au bout des six prochains mois, après introduction en Conseil d’administration de la Banque mondiale, d’une série de projets pour un investissement total de 700 millions de dollars US, soit environ 395 milliards FCFA. Cet engagement, a-t-il expliqué, est justifié par la qualité des réformes en cours au Bénin et auxquelles la Banque mondiale entend apporter son appui. Cet appui devrait favoriser tout de même la relance économique notamment en ce contexte de crise sanitaire. Au fait, « L’économie a été particulièrement touchée même si les répercussions sur le plan sanitaire ont été moindres comparées à celles qu’on a vues ailleurs », croit savoir Ousmane Diagana. Les pays africains ont tous une aspiration légitime à se développer et la Banque Mondiale en tant que leur partenaire est là pour les accompagner pour l’atteinte de ces aspirations et c’est ce qui justifie également cette visite au Bénin, a mentionné l’hôte du Bénin qui a enchaîné « C’est cet aspect qui a constitué le centre de mes conversations aussi bien avec les autorités béninoises qu’avec la société civile, le secteur privé que j’ai eus le privilège de rencontrer pendant ces trois jours ». Il faut noter que l’éducation notamment l’enseignement professionnel, un axe important du Programme d’actions du gouvernement béninois bénéficiera également d’un important financement, selon Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et Central.

