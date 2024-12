Quatre filiales de Ecobank sacrées Banque de l’année lors des ‘Bank of the Year Awards 2024’

décernés par The Banker

Lomé, Togo, le 05 décembre 2024 – Les filiales de Ecobank au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Liberia et au Togo ont chacune été sacrées Banque de l’année 2024 dans leur pays lors des prestigieux Bank of the Year Awards 2024 décernés par The Banker. Ces prix soulignent l’impact transformateur de l’engagement continu de Ecobank à améliorer l’accès de la clientèle aux services financiers dont elle a besoin. Ils témoignent une nouvelle fois de la volonté du groupe depuis longtemps de fournir des expériences clientèle exceptionnelles, tout en proposant des solutions financières innovantes qui donnent à la clientèle les moyens d’agir au quotidien.

Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a précisé au sujet de ces victoires : “Ces distinctions illustrent notre volonté d’améliorer en permanence la valeur des produits et des solutions que nous proposons à notre clientèle. Elles soulignent également nos efforts continus pour offrir une meilleure expérience clientèle à chaque point de contact dans les 35 pays où nous opérons en Afrique subsaharienne. C’est aussi un témoignage de l’impact réel et de la vision de la marque Ecobank, incarnée dans notre stratégie de Croissance, Transformation et Rendements, qui place au cœur de son action nos millions de clientes et clients – leur décision d’opter pour notre banque étant un moteur essentiel de notre réussite”.

Le jury des prix The Banker est composé d’un panel de rédacteurs comprenant des spécialistes régionaux et sectoriels. Ces quatre filiales Ecobank ont remporté le prix après analyse des améliorations de critères clés pour tous les participants dans les domaines du bilan, des initiatives stratégiques, de la technologie, des nouveaux produits et services et du développement durable.

Les filiales Ecobank ont reçu leur trophée de la Banque de l’année 2024 lors de la cérémonie de remise des prix The Banker qui s’est déroulée à Londres, au Royaume-Uni, le 4 décembre 2024.

Ces distinctions s’ajoutent aux récents succès de Ecobank Transnational Incorporated et de ses filiales, qui ont remporté 14 prix Euromoney et Global Finance.

À propos du Groupe Ecobank (également ‘Ecobank Transnational Incorporated’ ou ‘ETI’)

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d’une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients et propose une gamme complète de produits, services et solutions de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale et de la Banque des Grandes Entreprises et d’Investissement à travers de multiples canaux, y compris numériques. Pour plus d’informations, veuillez consulter ecobank.com.

