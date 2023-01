« OSEZ L’ENTREPRISE », les nouvelles entreprises découvrent l’écosystème entrepreneurial pour le renforcement de leurs affaires

La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé vendredi 27 janvier 2023, la première séance d’échanges avec les chefs d’entreprises nouvellement créées. Dénommée « OSEZ L’ENTREPRISE », il s’agit d’un rendez-vous mensuel qui vise à accueillir et à offrir aux chefs d’entreprises, les informations utiles et les outils nécessaires à la pérennité de leurs activités.

Informer les entreprises nouvellement créées sur les opportunités et services d’accompagnement mis à leur disposition, et répondant à leurs attentes ; et les mettre en relation avec les différentes structures privées et publiques chargées de la promotion de l’entrepreneuriat, c’est le but visé par la CCI Bénin à travers l’initiative « OSEZ L’ENTREPRISE ». Le premier rendez-vous a lieu vendredi 27 janvier 2023 au siège de l’institution consulaire à Cotonou.

« Chaque projet qu’un entrepreneur porte est un projet unique. La clé de réussite du projet, c’est comment vous vous êtes fait accompagner », a souligné le secrétaire général de la CCI Bénin. « OSEZ L’ENTREPRISE » est un rendez-vous qui va se tenir chaque mois et la CCI Bénin fait-il savoir, voudra que chaque nouveau chef d’entreprise arrive au siège de l’institution consulaire pour « comprendre qu’il n’est pas seul, qu’il est avec d’autres ..., qu’il appartient à un écosystème d’accompagnement qui lui permet de ne jamais fermer son entreprise » a informé Raymond ADJAKPA ABILE.

Evoquant les statistiques en matière de création d’entreprises au Bénin (52 000 en 2021, et 56 000 en 2022), le secrétaire général a rappelé l’ambition de la CCI Bénin qui est de permettre aux entreprises qui se créent de se connaître, et de connaître leur écosystème. Il s’agit également de les mettre en réseau afin de « fabriquer de vrais champions » qui, selon lui, pourront aider les autres à se développer. L’objectif poursuit-il, c’est de « renforcer des écosystèmes pour créer une bonne partie de champions, afin que l’écosystème grandisse ». Le rêve d’ici 2025 dira le secrétaire général de la CCI Bénin, est de « fabriquer au moins 100 champions avec une possibilité de tirer 8000 entreprises vers le haut ». Ce qui constituera selon lui, un écosystème test sur lequel l’institution consulaire pourra travailler, et parvenir à accompagner le reste.

En début de séance, la présidente du Réseau entreprendre au Bénin (REB) a expliqué aux promoteurs d’entreprises, les services que la structure offre aux entreprises. Elle a évoqué trois principaux maillons à savoir : le maillon des incubateurs à des couveuses pour la phase d’idée des tests des services et des produits ; le maillon des pépinières et des accélérateurs ; et enfin, celui des structures d’appui technique. Selon le maillon dans lequel se trouve l’entreprise, le REB lui apporte plusieurs services dont la préparation du projet à travers le montage du business plan, du business modèle, etc. Le projet suivant les explications de la présidente, est ensuite transféré au niveau de la pépinière pour « prendre le temps de grandir et de se consolider ». « Pendant sa vie soit en incubateur soit en pépinière, les cabinets et les coachs interviennent à tout moment dans la vie de l’entreprise pour la renforcer et consolider les compétences et les capacités », a expliqué Gwladys TAWEMA. Pour elle, une entreprise qui souhaite se pérenniser doit être accompagnée, et le REB, en collaboration avec la CCI Bénin, offre ce service d’accompagnement.

Plusieurs autres panels ont été animés respectivement par Corentin CHINKOUN, expert-comptable, Dorothée GOUNON, directeur général du Centre de promotion et d’engagement des petites et moyennes entreprises (CePEPE), et la responsable de l’activité « OSEZ L’ENTREPRISE », Liliane JHONSON. Les chefs d’entreprises ont été bien informés sur les différents services auxquels ils pourront avoir droit au sein de l’institution consulaire.

Pour rappel, la CCI Bénin a pour objectif d’informer, de promouvoir et de défendre les intérêts communs des opérateurs économiques dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des prestations de services.

