GOZEM ouvre ses portes aux influenceurs et créateurs de contenus

GOZEM Bénin a organisé une journée porte ouverte le vendredi 12 juillet 2024, au profit des créateurs de contenus et des influenceurs sur les réseaux sociaux. Les services développés par la société spécialisée dans le transport et le Ecommerce ont été exposés à ces influenceurs qui à leur tour, iront informer leurs différentes communautés.

Influenceurs et créateurs de contenus désormais au cœur de l’activité de GOZEM. Suites aux nombreuses plaintes enregistrées sur la toile, l’administration de GOZEM a organisé une journée porte ouverte en leur intention. Une bonne quarantaine d’entre eux ont participé à la journée qui a eu pour cadre, le siège de la direction générale à Cotonou, le vendredi 12 juillet 2024.

Le directeur général adjoint de GOZEM a présenté au cours de la séance d’échanges qui a précédé la visite guidée, les services de GOZEM. Il s’agit selon Ange AMEGNIKOU, du Transport, le service de Food, le Ecommerce, la Billetterie, et le service de Coursier. Le Transport à l’en croire, est subdivisé en trois sous services à savoir, le taxi-moto communément appelé ‘’zémidjan’’, qui est un service de base, le tricycle et le taxi.

L’objectif de la rencontre, dira le directeur général adjoint, est d’amener ces influenceurs et créateurs de contenus, à s’imprégner des efforts que l’administration de GOZEM déploie au quotidien pour fournir non seulement des services de qualité aux utilisateurs, mais aussi et surtout, de les améliorer. « Les retours que ces influenceurs font, ont été pris en compte pour pouvoir améliorer ce qui se fait au jour le jour pour la communauté », a rappelé Ange AMEGNIKOU.

Les influenceurs et créateurs de contenu ont visité au cours de la journée, les services de coaching, l’onboarding, et le service client ou service support. Selon les explications de Mélinda PRUDENCIO, agent à GOZEM, l’onboarding est le premier service qui accueille les Champions dès qu’ils arrivent à GOZEM. Là se déroulent les opérations de vérification du permis de conduire, la carte grise, le véhicule lui-même, etc. Après cette étape de vérification, suit celle de l’enregistrement du Champion.

Au niveau du Coaching, l’on s’occupe du traitement des plaintes, des requêtes et de tout ce qui peut advenir lorsque le Champion se retrouve sur la route (panne, plainte, etc).

Enfin, le service client ou service support est ce service qui reçoit toutes les requêtes, plaintes, avis positifs, commentaires, demande de renseignement, etc, a expliqué Mélinda PRUDENCIO.

« La vérité n’a pas besoin d’un avocat, les preuves sont là. Mes impressions sont très bonnes. C’est la première fois que nous assistons à cette journée porte ouverte. Les responsables ont eu le temps de tout expliquer de long en large, et les dispositions prises pour que les plaintes ne surviennent plus dans les jours à venir », a confié le président Djangoun, l’un des créateurs de contenu les plus influents au Bénin. Les preuves à GOZEM d’après lui, c’est cette jeunesse dynamique qui s’efforce chaque jour pour satisfaire les clients. « Lorsque vous appelez un Champion, vous constatez que c’est un jeune qui vient. Au niveau de l’administration, du plus petit agent au plus grand responsable, ce n’est que des jeunes », a-t-il ajouté fier de GOZEM ; « une maison de jeunes, qui encourage la jeunesse et qui fait la promotion de la jeunesse ». Chose rare au Bénin selon le président Djangoun.

Au Bénin depuis environ 05 ans, GOZEM selon le directeur général adjoint, dispose à son actif, de 2000 Champions pour 2000 motos déployées, 150 tricycles, et une centaine de voitures dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Bohicon, Abomey, Parakou, et Natitingou.

