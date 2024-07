Le Bénin créée un Fonds d’investissement et de garantie des PME

Le Fonds d’Investissement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises a été créée et ses statuts approuvés, mercredi 17 juillet 2024, en Conseil des ministres.

Etablissement financier à caractère bancaire qui bénéficie d’une dotation initiale de cinq (5) milliards de FCFA, le Fonds d’Investissement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises a été mis en place.

Les statuts du Fonds ont été approuvés en Conseil des ministres du mercredi 17 juillet 2024.

Le Fonds d’Investissement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises « vient compléter le dispositif de promotion et de développement des micro, petites et moyennes entreprises ou industries. La finalité est de leur faciliter l’accès aux crédits, d’une part et d’apporter aux banques et institutions de microfinance, des solutions en matière de couverture des risques qu’elles prennent, d’autre part », indique le Conseil des ministres.

Le Conseil précise qu’un tel « mécanisme de garantie des crédits destiné aux PME/PMI contribue notablement à pallier la principale défaillance qui handicape leur développement, en l’occurrence le manque de sûretés. Dès lors, les garanties de crédit, en permettant le partage du risque avec les prêteurs, offrent un accès au financement à des entreprises ne disposant pas d’un historique de crédit suffisant ».

M. M.

17 juillet 2024 par ,