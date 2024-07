CDC Bénin s’allie à ENAM, ENEAM et EPITECH pour l’insertion des étudiants

La formation pratique et la préparation à l’insertion professionnelle des étudiants sont au centre d’un accord de partenariat signé, jeudi 11 juillet 2024, entre la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) d’une part et l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) et EPITECH d’autre part.

Permettre aux jeunes étudiants d’adjoindre aux acquis théoriques, la pratique et/ou de se préparer à l’insertion dans la vie professionnelle. C’est l’opportunité que la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) offre aux apprenants de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) et EPITECH, à travers un contrat de partenariat formalisé le jeudi 11 juillet dernier avec les trois universités.

« Nous nous engageons ensemble à favoriser l’excellence académique et à préparer une future génération de leaders dans les domaines clés pour le développement national. Nous les encourageons à construire un réseau », a indiqué Maryse LOKOSSOU, directrice générale de la CDC Bénin.

« Ce sera une convention agissante », s’est réjoui Prudent SOGLONOU, représentant du directeur général de l’ENEAM.

Les représentants des trois écoles ont salué la démarche de la CDC Bénin et se sont engagés à jouer leur partition pour l’atteinte des objectifs du partenariat.

Pour Johanne BRUFFAERTS, Directrice générale d’EPITECH Bénin, ce partenariat permettra d’évaluer les compétences des étudiants en vue de leur insertion dans la vie professionnelle.

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) est une institution financière publique, chargée d’apporter des solutions novatrices à la problématique de financement des investissements. Elle assure également la mobilisation et la gestion sécurisée de l’épargne et de tous les fonds réglementés, qu’elle fructifie et canalise pour financer le développement accéléré des secteurs public et privé, en vue de l’atteinte rapide des objectifs économiques et sociaux du Bénin.

Investisseur Socialement Responsable (ISR) doté d’une stratégie Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), la CDC Bénin accueille chaque année, depuis son opérationnalisation en 2020, une cohorte de jeunes étudiants afin de leur permettre d’acquérir leur première expérience professionnelle en entreprise ou renforcer leurs connaissances universitaires.

M. M.

